«Минфин» начал формировать свой консервативный портфель: рассказываем о первой акции

«Минфин» начал формировать новые инвестиционные портфели, правда, из-за ограничений, пока виртуальные. Спасибо всем читателям, которые проголосовали за сумму стартовой инвестиции. Благодаря вашим голосам мы начнем с $1 тыс. Первую акцию в наш консервативный портфель мы уже купили. Рассказываем, что «купили» и как цена на новый актив уже успела измениться за неделю.

Сколько денег на инвестиции

Поскольку портфели, которые формирует редакция, виртуальные, мы можем определить любую сумму. За инвестициями какого размера будет более интересно наблюдать, мы спросили у наших читателей. «Минфин» предложил три варианта: $1 тыс., $5 тыс. и $10 тыс.

Всего в опросе приняли участие около 2 200 читателей. По результатам голосования на сайте с незначительным отрывом победил портфель на $10 тыс. В то же время, в телеграмме самый большой интерес вызвали инвестиции на $1 тыс.

По подсчету голосов с обеих площадок оказалось, что почти 41% читателей хотят, чтобы портфели формировались на $1 тыс. Еще 33% аудитории — за инвестиции в $10 тыс., а почти 26% поддержали вариант портфеля со стартовым бюджетом в $5 тыс.

Это решение можно понять: в трудные времена мало кто может позволить себе инвестировать значительную сумму, а потому и наблюдать полезнее за портфелем, который по карману. Итак, начинаем с $1 тыс.

Что купить сперва

По результатам сезона отчетности за первый квартал чистая прибыль компаний, которые входят в S&P 500, снизилась в среднем на 2,2%, и снижение продолжается уже второй квартал подряд. Выручка продолжает расти, но темпами ниже инфляции, — значит, в реальном измерении получаем падение.

Будущее выглядит несколько неуверенно: 81 компания S&P 500 снизила прогнозы на следующий квартал — это самое большое количество, начиная с третьего квартала 2019 года.

С восьмого марта рост S&P 500 происходит исключительно за счет «Великолепной восьмерки». Доходность остальных 492 компаний с индекса составила 0%.

Большинство «Великолепной восьмерки» составляют техногиганты: Apple, Microsoft, Alphabet, Amazon и NVIDIA. Их общая капитализация составляет $9 трлн, а это около четверти всего индекса S&P 500 (в него входит 500 крупнейших публичных американских компаний).

Все эти компании работают длительное время на рынке и занимают ведущие места в своих направлениях. Поэтому формировать консервативный портфель без одной из них — то же самое, что не замечать слона в комнате.

Но даже среди техногигантов выделяются две самые дорогие компании в мире: Apple и Microsoft. Первая оценивается в $2,9 трлн, вторая - почти в $2,6 трлн. Больше никто до отметки в 2 триллиона на американском рынке не дотягивается. Поэтому рассмотрим эти компании поподробнее.

Apple

Акции крупнейшей в мире компании в этом году подорожали уже на 41,5% и в июне обновили свой исторический рекорд. Одна из причин этого — стабильно высокие доходы. По итогам 2022 года компания заработала $99,8 млрд, обновив свой исторический рекорд. А за последний квартал прибыль составила невероятные $30 млрд.

Основной продукт компании — всем известный iPhone; именно он генерирует более половины доходов «яблочной» компании. И со смартфоном дела у Apple идут отлично.

В первом квартале этого года глобальные поставки смартфонов упали почти на 15%, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В то же время, поставки Apple снизились всего на 2,3%. Это свидетельствует о том, что iPhone вызвал высокую лояльность даже в то время, когда многие потребители не хотели тратить деньги на обновление мобильных телефонов.

Дальше дела могут пойти еще лучше. Сейчас у пользователей на руках около 250 млн iPhone, которым больше 4 лет. Это означает, что надвигается новая волна обновления смартфонов. Учитывая, что в третьем квартале этого года компания представит новую модель iPhone, у нее есть все шансы промчаться на этой волне.

Преимущество Apple, по сравнению с другими производителями смартфонов, в том, что компания предлагает не только устройство, но и экосистему к нему. Конечно, зарабатывая на ней. Магазин приложений, облачные сервисы, музыкальный и видеостриминг, сервис оплаты, браузер и т. д. приносят около 20% доходов компании.

Остальные доходы приносят другие продукты: Mac и MacBook, iPad, наушники AirPods, часы Apple Watch, приставки Apple TV.

У Apple есть несколько экспериментальных проектов. К примеру, очки дополненной реальности или попытка зайти в денежный сектор. Однако, это инвестиции на далекую перспективу. В ближайшие годы значительных доходов они приносить не будут.

Прогнозы экспертов относительно будущего цены акций компании разнонаправленные. Аналитики Wedbush ожидают, что через год они будут стоить на 18% дороже, чем сейчас. Credit Suisse прогнозирует куда более скромный рост - на 7,5%, а вот Bernstein предполагает падение на 6%.

Microsoft

Эта компания также в июне обновила исторический ценовой максимум. В прошлом году она сделала рекордные для себя $72,7 млрд, а за первый квартал 2023 г. - еще $18,3 млрд, продемонстрировав рост прибыли на 9%. С начала года акции компании выросли почти на 45%.

Вопреки распространенному мнению, основной источник доходов компании — не Windows, а серверные и облачные технологии. В этом направлении компания зарабатывает около 42% от всех доходов. По итогам 1 квартала доходы от него выросли на 16%.

Перспективы этого сектора еще больше. Компания начала внедрять технологии ChatGPT (проект, финансируемый Microsoft) в свой облачный сервис Azure. Также искусственный интеллект начал применяться в поисковике Bing, который до недавнего времени почти никому не нужен был, но сейчас загрузка приложения выросла в 4 раза, а ежедневная аудитория Bing достигла 100 млн.

Высокие показатели демонстрирует также второе по важности направление компании — Productivity and Business Processes. В него входят продукты Office и ПО для бизнеса. По итогам последнего квартала доход от него вырос на 18%.

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Среди аналитиков оптимистичнее всего на перспективы Microsoft смотрит Credit Suisse, прогнозируя рост акций на 20%. Piper Sandler и Evercore ISI Group ожидают роста на 15%. Наиболее пессимистично на компанию смотрит Oppenheimer, прогнозируя падение на 5%.

Что выбрали

Обе акции редакция считает перспективными и, при условии большего стартового бюджета, мы непременно купили бы их в свой портфель. Однако, сейчас на них пришлось бы потратить более половины имеющейся в нашем распоряжении суммы — $523.

Поэтому «Минфин» решил обратить внимание на ETF Technology Select Sector SPDR Fund: 24% веса в нем приходится на Microsoft и еще почти 23% — на Apple. То есть вместе они составляют почти половину портфеля фонда.

Вторую половину фонда разделяют другие компании технологического сектора. В их числе NVIDIA (5,6%), Broadcom (4,2%), Salesforce (2,7%) и десятки других.

Одно из преимуществ этого фонда — невысокая цена акций. На момент принятия решения о покупке они стоили $166, а сейчас выросли до $169,1. Это делает ETF доступным для инвесторов с небольшими сбережениями.

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Пишите в комментариях, из какого сектора следует выбрать компанию, чтобы продолжить наполнять консервативный портфель.