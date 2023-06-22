«Минфин» начал формировать новые инвестиционные портфели, правда, из-за ограничений, пока виртуальные. Спасибо всем читателям, которые проголосовали за сумму стартовой инвестиции. Благодаря вашим голосам мы начнем с $1 тыс. Первую акцию в наш консервативный портфель мы уже купили. Рассказываем, что «купили» и как цена на новый актив уже успела измениться за неделю.
«Минфин» начал формировать свой консервативный портфель: рассказываем о первой акции
Сколько денег на инвестиции
Поскольку портфели, которые формирует редакция, виртуальные, мы можем определить любую сумму. За инвестициями какого размера будет более интересно наблюдать, мы спросили у наших читателей. «Минфин» предложил три варианта: $1 тыс., $5 тыс. и $10 тыс.
Всего в опросе приняли участие около 2 200 читателей. По результатам голосования на сайте с незначительным отрывом победил портфель на $10 тыс. В то же время, в телеграмме самый большой интерес вызвали инвестиции на $1 тыс.
По подсчету голосов с обеих площадок оказалось, что почти 41% читателей хотят, чтобы портфели формировались на $1 тыс. Еще 33% аудитории — за инвестиции в $10 тыс., а почти 26% поддержали вариант портфеля со стартовым бюджетом в $5 тыс.
Это решение можно понять: в трудные времена мало кто может позволить себе инвестировать значительную сумму, а потому и наблюдать полезнее за портфелем, который по карману. Итак, начинаем с $1 тыс.
Что купить сперва
По результатам сезона отчетности за первый квартал чистая прибыль компаний, которые входят в S&P 500, снизилась в среднем на 2,2%, и снижение продолжается уже второй квартал подряд. Выручка продолжает расти, но темпами ниже инфляции, — значит, в реальном измерении получаем падение.
Будущее выглядит несколько неуверенно: 81 компания S&P 500 снизила прогнозы на следующий квартал — это самое большое количество, начиная с третьего квартала 2019 года.
С восьмого марта рост S&P 500 происходит исключительно за счет «Великолепной восьмерки». Доходность остальных 492 компаний с индекса составила 0%.
Большинство «Великолепной восьмерки» составляют техногиганты: Apple, Microsoft, Alphabet, Amazon и NVIDIA. Их общая капитализация составляет $9 трлн, а это около четверти всего индекса S&P 500 (в него входит 500 крупнейших публичных американских компаний).
Все эти компании работают длительное время на рынке и занимают ведущие места в своих направлениях. Поэтому формировать консервативный портфель без одной из них — то же самое, что не замечать слона в комнате.
Но даже среди техногигантов выделяются две самые дорогие компании в мире: Apple и Microsoft. Первая оценивается в $2,9 трлн, вторая - почти в $2,6 трлн. Больше никто до отметки в 2 триллиона на американском рынке не дотягивается. Поэтому рассмотрим эти компании поподробнее.
Apple
Акции крупнейшей в мире компании в этом году подорожали уже на 41,5% и в июне обновили свой исторический рекорд. Одна из причин этого — стабильно высокие доходы. По итогам 2022 года компания заработала $99,8 млрд, обновив свой исторический рекорд. А за последний квартал прибыль составила невероятные $30 млрд.
Основной продукт компании — всем известный iPhone; именно он генерирует более половины доходов «яблочной» компании. И со смартфоном дела у Apple идут отлично.
В первом квартале этого года глобальные поставки смартфонов упали почти на 15%, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В то же время, поставки Apple снизились всего на 2,3%. Это свидетельствует о том, что iPhone вызвал высокую лояльность даже в то время, когда многие потребители не хотели тратить деньги на обновление мобильных телефонов.
Дальше дела могут пойти еще лучше. Сейчас у пользователей на руках около 250 млн iPhone, которым больше 4 лет. Это означает, что надвигается новая волна обновления смартфонов. Учитывая, что в третьем квартале этого года компания представит новую модель iPhone, у нее есть все шансы промчаться на этой волне.
Преимущество Apple, по сравнению с другими производителями смартфонов, в том, что компания предлагает не только устройство, но и экосистему к нему. Конечно, зарабатывая на ней. Магазин приложений, облачные сервисы, музыкальный и видеостриминг, сервис оплаты, браузер
Остальные доходы приносят другие продукты: Mac и MacBook, iPad, наушники AirPods, часы Apple Watch, приставки Apple TV.
У Apple есть несколько экспериментальных проектов. К примеру, очки дополненной реальности или попытка зайти в денежный сектор. Однако, это инвестиции на далекую перспективу. В ближайшие годы значительных доходов они приносить не будут.
Прогнозы экспертов относительно будущего цены акций компании разнонаправленные. Аналитики Wedbush ожидают, что через год они будут стоить на 18% дороже, чем сейчас. Credit Suisse прогнозирует куда более скромный рост - на 7,5%, а вот Bernstein предполагает падение на 6%.
Microsoft
Эта компания также в июне обновила исторический ценовой максимум. В прошлом году она сделала рекордные для себя $72,7 млрд, а за первый квартал 2023 г. - еще $18,3 млрд, продемонстрировав рост прибыли на 9%. С начала года акции компании выросли почти на 45%.
Вопреки распространенному мнению, основной источник доходов компании — не Windows, а серверные и облачные технологии. В этом направлении компания зарабатывает около 42% от всех доходов. По итогам 1 квартала доходы от него выросли на 16%.
Перспективы этого сектора еще больше. Компания начала внедрять технологии ChatGPT (проект, финансируемый Microsoft) в свой облачный сервис Azure. Также искусственный интеллект начал применяться в поисковике Bing, который до недавнего времени почти никому не нужен был, но сейчас загрузка приложения выросла в 4 раза, а ежедневная аудитория Bing достигла 100 млн.
Высокие показатели демонстрирует также второе по важности направление компании — Productivity and Business Processes. В него входят продукты Office и ПО для бизнеса. По итогам последнего квартала доход от него вырос на 18%.
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Среди аналитиков оптимистичнее всего на перспективы Microsoft смотрит Credit Suisse, прогнозируя рост акций на 20%. Piper Sandler и Evercore ISI Group ожидают роста на 15%. Наиболее пессимистично на компанию смотрит Oppenheimer, прогнозируя падение на 5%.
Что выбрали
Обе акции редакция считает перспективными и, при условии большего стартового бюджета, мы непременно купили бы их в свой портфель. Однако, сейчас на них пришлось бы потратить более половины имеющейся в нашем распоряжении суммы — $523.
Поэтому «Минфин» решил обратить внимание на ETF Technology Select Sector SPDR Fund: 24% веса в нем приходится на Microsoft и еще почти 23% — на Apple. То есть вместе они составляют почти половину портфеля фонда.
Вторую половину фонда разделяют другие компании технологического сектора. В их числе NVIDIA (5,6%), Broadcom (4,2%), Salesforce (2,7%) и десятки других.
Одно из преимуществ этого фонда — невысокая цена акций. На момент принятия решения о покупке они стоили $166, а сейчас выросли до $169,1. Это делает ETF доступным для инвесторов с небольшими сбережениями.
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Пишите в комментариях, из какого сектора следует выбрать компанию, чтобы продолжить наполнять консервативный портфель.
Комментарии - 1
На ІБ можна купувати долі акцій. І таким чином дотриматись ліміту портфелю.