«Минфин» начал формировать свой агрессивный портфель: почему сделали ставку на космос

«Минфин» начал формировать новые инвестиционные портфели — правда, из-за ограничений, пока виртуальные. Мы уже купили первую акцию для нашего консервативного портфеля. Рассказываем, какой актив и почему первым добавлен в наш агрессивный портфель.

Результаты нашего опроса относительно стартовой суммы инвестиций показали, что большинство наших читателей хотят отслеживать, как формируется портфель со стартовым капиталом в $1 000.

Ориентируясь на эту сумму, мы будем формировать и наш агрессивный портфель. Понятно, что такая сумма несколько ограничивает наши возможности диверсификации портфеля и реализации оптимальной стратегии инвестирования. Впрочем, приложим максимум усилий, чтобы извлечь из него самой большой доход.

Когда мы говорим «агрессивный», то подразумеваем, что риски в этом портфеле будут высокими, как и потенциальный доход. Поэтому, если вы берете наш портфель в качестве образца, имейте в виду — опасность потерять средства в нем значительно выше, чем в консервативном портфеле.

Подбирая активы в агрессивный портфель, мы выходим, прежде всего, из возможности хорошо заработать, в некоторой степени пренебрегая рисками. Предварительно в портфеле будет от 10 до 30 активов.

Напомним, что портфель временно виртуальный в связи с ограничениями на вывод капитала от Национального Банка. Как только ограничение будет снято, мы перейдем от моделирования к практической реализации.

Какую индустрию выбираем и почему

Мы делаем ставку на аэрокосмическую отрасль и оборону. В 2020 году вспышка COVID-19 стала существенным сдерживающим фактором для этой сферы. Цепочки поставок были нарушены из-за торговых ограничений, производство пострадало из-за карантинов, спрос на товары отрасли снизился.

Сейчас, когда пандемия преодолена, а градус геополитической напряженности только растет, аэрокосмическая и оборонная промышленности получают значительный приток капитала.

Согласно исследованию The Business Research Company «Aerospace and Defense Global Markets Report 2023», рынок аэрокосмической и оборонной промышленности будет расти среднегодовыми темпами 5,9%, и в 2027 году достигнет ~$1 077 млрд. В 2022 году Северная Америка занимала самую большую долю этого рынка и, по прогнозам, продолжит удерживать лидирующие позиции. Поэтому, наш взгляд направлен на компании США, которые должны стать ключевыми бенефициарами восстановления.

Очевидно, что некоторые компании опередят рынок, поэтому именно их мы будем пытаться отобрать в наш портфель.

Первый актив агрессивного портфеля: Virgin Galactic

Virgin Galactic Holdings, Inc. принадлежит известному предпринимателю, инвестору и космическому активисту Ричарду Брэнсону. Компания торгуется на NYSE, тикер SPCE, стоимость акции на момент «приобретения» (26 июня) $4,14.

Virgin Galactic Holdings, Inc. основан в 2017 году со штаб-квартирой в Лас-Крусес, Нью-Мексико. Компания сосредотачивается на разработке, производстве и эксплуатации космических кораблей и связанных с ними технологий для осуществления коммерческих полетов человека в космос, исследовательских экспедиций и доставки грузов. Она участвует в наземных и летных испытаниях, и послеполетном обслуживании своих космических аппаратов. Virgin Galactic обслуживает частных лиц, исследователей и государственные учреждения.

По состоянию на конец 1 квартала 2023 года SPCE упала до нового исторического минимума в собственности хедж-фондов: из более чем 40 фондов, которые держали акции этой компании еще 4 года назад, осталось 12. Джон Овердек и Two Sigma Advisors Дэвида Сигеля владеют самой большой долей в компании Ричарда Брэнсона — 727 200 акций в собственности по состоянию на 31 марта, что на 89% больше, по сравнению с предыдущим кварталом.

Virgin Galactic Holdings, Inc. (SPCE) — это долгосрочная ставка на будущее коммерческих космических путешествий, которую компания постепенно претворяет в жизнь, недавно совершив свой последний тестовый полет. В скором времени появятся коммерческие рейсы, сначала они будут осуществляться раз в месяц, поскольку Virgin Galactic продолжает строить следующее поколение кораблей.

Стоит отметить, что акции Virgin Galactic — это, в определенной степени, мем-акции, и скачки их стоимости, в основном, обусловлены хайпом вокруг целей компании или движений на пути к доступному космическому туризму.

Не будем скрывать, что обсуждение этого актива на инвесткомитете редакции было неоднозначным. Аргументов «против» было много, но, в конце концов, решили попробовать, и вот почему.

Virgin тратит деньги, а прибыльность — это далекая мечта. Компания недавно объявила о привлечении 300 миллионов долларов США с помощью обычных акций и отметила, что будет пытаться привлечь еще 400 миллионов долларов в короткие сроки.

Это финансовое давление, вероятнее всего, продолжит обременять акции в ближайшей перспективе, которые уже упали более чем на 90% от своего пика. Но как только доход от космических полетов начнет поступать, акции могут ощутимо подскочить, — именно на это мы делаем ставку.

Какие еще были основные аргументы в пользу SPCE

Стоимость акции. Поскольку наша стартовая сумма инвестиций составляет $1 000, мы не можем позволить себе «дорогие» акции, потому что это будет негативно влиять на диверсификацию портфеля. Банально, мы сможем купить 1−2 акции и деньги закончатся. Поскольку это не ETF, который может охватывать множество компаний из разных отраслей, то покупка одной или двух компаний чрезвычайно рискованная в плане диверсификации инвестиций.

SPCE торгуется около своих исторических минимумов. Если мы покупаем акции на пике, мы берем на себя большие риски, чем когда мы покупаем их на минимумах.

Потенциал и быстрота роста. В апреле этого года акции Virgin Galactic достигли нового исторического минимума на уровне $2,98, а уже в течение двух с половиной месяцев после этого выросли более чем на 100%. Таких периодов в истории компании множество. Это именно то, что нужно для нашего агрессивного портфеля, — прибыль выше, чем на рынке.

Общий потенциал вероятных доходов. В апреле 2021 года стоимость акций SPCE достигла почти $63, по сравнению с текущими уровнями, в целом, потенциал возможных доходов может превысить 2 000%. В случае возвращения расположения инвесторов эти уровни быстро станут реальностью.

Дальнейшая диверсификация. В будущем мы диверсифицируем позицию по оборонной и аэрокосмической отраслям, купив еще одну акцию компании, которая работает в этой сфере, но со значительно лучшими финансовыми показателями.

Прогнозы по Virgin Galactic

Большинство финансовых порталов, таких как yahoo finance, finviz, tipranks, zacks и другие, которые предоставляют информацию о прогнозируемой цене акции, указывают target price по SPCE на уровне ~$4,45. Некоторые устанавливают диапазон от $3 до $8. Наши расчеты также дали похожий результат — $4,47.

Целевая стоимость акций SPCE

Источник: zacks.com

Источник: tipranks.com

Однако, все эти прогнозы строятся на прошлых финансовых показателях и не могут предусмотреть изменения в будущем. А в будущем финансовое положение Virgin Galactic может стать гораздо лучше.

26 июня 2023 года компания объявила о составе экипажа своего первого коммерческого космического полета Galactic 01 с датой полета 29 июня 2023 г. Экипаж из трех человек из ВВС Италии и Национального исследовательского совета Италии поднимется на VSS Unity для 90-минутного полета и проведения серии суборбитальных научных экспериментов.

Компания сразу же анонсировала и второй коммерческий полет Galactic 02, который должен стартовать в начале августа с еще одним коммерческим экипажем.

Ну и, кроме того, недавно Virgin Galactic привлекла $300 млн, разместив свои обыкновенные акции, и планирует собрать еще $400 млн. Эти деньги она хочет направить на расширение парка кораблей, а значит, рейсы она сможет проводить чаще.

Если все пройдет гладко, полеты станут регулярными, что положительно скажется на доходах компании и стоимости акций.

Сколько инвестируем в Virgin Galactic

Поскольку у нас ограниченный капитал для инвестирования, под каждый актив выделяем не более $50, что в конечном варианте позволит нам инвестировать примерно в 20 различных активов и хорошо диверсифицировать портфель.

Покупаем 10 акций SPCE по цене $4,14 за штуку и в сумме тратим $41,4.

В завершение, хотим спросить у нашей аудитории, какая из отраслей, на ваш взгляд, самая перспективная в ближайшем будущем, и вы бы хотели, чтобы компании из этого сектора попали в наш агрессивный портфель? 👉 Ответить можно здесь. 👈