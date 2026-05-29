Главное через неделю, с 25 по 29 мая.
Главное за неделю: средняя зарплата, 90 млрд евро для Украины и миссия МВФ в Киеве
Средняя зарплата в Украине выросла на 0,5%, но в IT упала почти на 8 тысяч
Средняя зарплата в Украине в апреле 2026 достигла 30 515 грн. За месяц она выросла всего на 159 грн, или 0,5%. Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики.
Отзыв месяца: мораторий на штрафы действует, а непогашенный долг в 8,5 тыс. грн превратился в 40 тыс. грн.
Редакция Минфина определила победителя конкурса на лучший отзыв о работе банков в апреле 2026 года. Им стал клиент УкрСиббанка под ником Влад Игнатко: он описал проблему, с которой сталкиваются сотни других должников банка.
Совет ратифицировал соглашение с ЕС о кредите для Украины на сумму до €90 млрд
28 мая Верховная Рада ратифицировала соглашение с ЕС о кредите для Украины на сумму до 90 млрд евро. За соответствующий законопроект № 0376 проголосовали 298 народных депутатов.
Рада поддержала увеличение госбюджета на 1,56 триллиона гривен
В четверг, 28 мая, Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект № 15224, предусматривающий увеличение Государственного бюджета Украины в 2026 году на общую сумму 1,56 триллиона гривен.
Ukraine Facility:
28 мая
Гетманцев объяснил, почему украинцам блокируют карты после ложных начислений госпомощи 1500 грн
Из-за технического сбоя часть украинцев повторно получила государственную помощь в размере 1500 грн. Пенсионный фонд без предупреждения начал списывать эти средства и блокировать банковские карты тем, кто их уже потратил. Об этом сообщил председатель Налогового комитета
Миссия МВФ начинает работу в Киеве: о чем будут говорить с правительством
27 мая начала свою работу в Киеве миссия МВФ. Она будет где-то к середине следующей недели, то есть до 2−3 июня. Об этом написал заместитель председателя Налогового комитета Ярослав Железняк.
Трудовые мигранты вместо украинцев? Как это может повлиять на зарплату в Украине
Результаты опроса «Минфина» на тему привлечения трудовых мигрантов оказались достаточно неожиданными: 43% опрошенных заявили, что работодатели уже заменяют украинцев более дешевыми сотрудниками из других стран. И только 18% уверены, что «их точно не заменит индус». Как видим, большинство опрошенных уверены, что процесс замещения украинских специалистов мигрантами уже продолжается. Пока за кадром остается другой вопрос: если откроется массовый приток дешевых трудовых мигрантов в нашу страну, как это может повлиять на общий уровень зарплат в Украине?
Пенсии, зарплаты и прожиточный минимум могут возрасти: каких изменений ожидать в июле
В Верховной Раде зарегистрировали законопроект № 15224−5, которым предлагают существенно пересмотреть прожиточный минимум, минимальную зарплату и пенсии в 2026 году. Если документ поддержат, первый этап возможен уже с 1 июля.
Гетманцев назвал, какую минимальную пенсию может разрешить бюджет в условиях войны
Глава налогового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев заявил, что предлагал заложить в бюджет повышение минимальной пенсии до 4700 грн. По его словам, при условии дополнительных усилий этот показатель можно было бы увеличить еще больше, не изменяя общую структуру пенсионной системы.
Полиция получит доступ к информации об имуществе и активах украинцев
В Верховной Раде зарегистрирован законопроект № 15260 «О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях и других законодательных актов по усовершенствованию мер по выявлению необоснованных активов и сбору доказательств их необоснованности» от 19 мая 2026 года, который предлагает расширить полномочия Нацполиции по делам.
Комментарии