Главное за неделю: средняя зарплата, 90 млрд евро для Украины и миссия МВФ в Киеве

Средняя зарплата в Украине выросла на 0,5%, но в IT упала почти на 8 тысяч

Средняя зарплата в Украине в апреле 2026 достигла 30 515 грн. За месяц она выросла всего на 159 грн, или 0,5%. Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики.

Отзыв месяца: мораторий на штрафы действует, а непогашенный долг в 8,5 тыс. грн превратился в 40 тыс. грн.

Редакция Минфина определила победителя конкурса на лучший отзыв о работе банков в апреле 2026 года. Им стал клиент УкрСиббанка под ником Влад Игнатко: он описал проблему, с которой сталкиваются сотни других должников банка.

Совет ратифицировал соглашение с ЕС о кредите для Украины на сумму до €90 млрд

28 мая Верховная Рада ратифицировала соглашение с ЕС о кредите для Украины на сумму до 90 млрд евро. За соответствующий законопроект № 0376 проголосовали 298 народных депутатов.

Рада поддержала увеличение госбюджета на 1,56 триллиона гривен

В четверг, 28 мая, Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект № 15224, предусматривающий увеличение Государственного бюджета Украины в 2026 году на общую сумму 1,56 триллиона гривен.

Ukraine Facility: Совет Е С одобрил выплату 2,8 миллиарда евро для Украины

28 мая Совет Е С принял решение о выделении Украине почти 2,8 млрд. евро в рамках программы Ukraine Facility. Еврокомиссия положительно оценила выполнение Плана Украины за четвертый квартал 2025, написала премьер-министр Юлия Свириденко.

Гетманцев объяснил, почему украинцам блокируют карты после ложных начислений госпомощи 1500 грн

Из-за технического сбоя часть украинцев повторно получила государственную помощь в размере 1500 грн. Пенсионный фонд без предупреждения начал списывать эти средства и блокировать банковские карты тем, кто их уже потратил. Об этом сообщил председатель Налогового комитета В Р Даниил Гетманцев 26 мая.

Миссия МВФ начинает работу в Киеве: о чем будут говорить с правительством

27 мая начала свою работу в Киеве миссия МВФ. Она будет где-то к середине следующей недели, то есть до 2−3 июня. Об этом написал заместитель председателя Налогового комитета Ярослав Железняк.

Трудовые мигранты вместо украинцев? Как это может повлиять на зарплату в Украине

Результаты опроса «Минфина» на тему привлечения трудовых мигрантов оказались достаточно неожиданными: 43% опрошенных заявили, что работодатели уже заменяют украинцев более дешевыми сотрудниками из других стран. И только 18% уверены, что «их точно не заменит индус». Как видим, большинство опрошенных уверены, что процесс замещения украинских специалистов мигрантами уже продолжается. Пока за кадром остается другой вопрос: если откроется массовый приток дешевых трудовых мигрантов в нашу страну, как это может повлиять на общий уровень зарплат в Украине?

Пенсии, зарплаты и прожиточный минимум могут возрасти: каких изменений ожидать в июле

В Верховной Раде зарегистрировали законопроект № 15224−5, которым предлагают существенно пересмотреть прожиточный минимум, минимальную зарплату и пенсии в 2026 году. Если документ поддержат, первый этап возможен уже с 1 июля.

Гетманцев назвал, какую минимальную пенсию может разрешить бюджет в условиях войны