29 мая 2026, 16:34

НБУ представил новую памятную монету «Хозяйственная юстиция Украины» (фото)

Национальный банк в обращение новой памятной монеты «Хозяйственная юстиция Украины» в честь 35 лет становления в Украине системы хозяйственных судов. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

Фото: НБУ

Вчера, 28 мая, ее представил заместитель председателя НБУ Алексей Шабан во время международной научно-практической конференции «Хозяйственная юрисдикция Украины: 35 лет развития и европейские ориентиры».

Подробности

  • Номинал памятной монеты «Хозяйственная юстиция Украины» составляет 5 гривен.
  • Она изготовлена из нейзильбера.
  • Дизайн — Татьяна Балута.
  • Тираж — до 50 000 штук.

На аверсе главным элементом является геометрическая форма квадрата, что символизирует юрисдикцию как основу правовой системы и олицетворяет стабильность, равновесие, порядок и фундаментальность. Дополнительные отвлеченные элементы формируют среду хаоса и внешних воздействий. Вся композиция метафорически иллюстрирует стабильность в мире постоянных перемен.

На реверсе изображена архитектурная колонна, олицетворяющая непоколебимость правовой системы. Слева от колонны надписи: «35» и «Хозяйственная юстиция Украины». Снизу надпись: ОПЫТ/ДОВЕРИЕ/ДЕЙСТВИЕ (полукругом), что отражает ключевые ценности хозяйственной юстиции: профессиональную наследственность, общественное доверие и эффективность в решении экономических споров.

Где купить

Приобрести новую монету «Хозяйственная юстиция Украины» можно будет со 2 июня в интернет-магазине НБУ и у банков-дистрибьюторов .

Роман Мирончук
Комментарии - 1

Мордехай Шнеерсоненко
29 мая 2026, 17:14
Юстиция и Украина это абсурд в стране беспредела и безвластия.
