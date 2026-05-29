38% киевлян готовы платить 30 грн за проезд, но не за транспортный схематоз — опрос «Минфина»

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Пресейлы
Аирдропы
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыАирдропыКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыАирдропыКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

29 мая 2026, 17:02 Читати українською

38% киевлян готовы платить 30 грн за проезд, но не за транспортный схематоз — опрос «Минфина»

В Киеве вновь обсуждают возможное повышение стоимости проезда в общественном транспорте до 30 грн. На фоне этой дискуссии «Минфин» провел опрос в телеграм-канале, в котором пассажиров спросили, является ли такая цена пределом, после которого они откажутся от общественного транспорта.

В Киеве вновь обсуждают возможное повышение стоимости проезда в общественном транспорте до 30 грн.

► Читайте страницу«Минфина» в Facebook: главные финансовые новости

В опросе приняли участие 512 человек.

Большинство респондентов — 38%, или 194 участника, ответили, что платить больше можно, но только при условии, что город честно покажет, куда идут средства.

Еще 37%, или 189 человек, считают, что перед повышением тарифа власти должны сначала сократить льготы, убрать лишние расходы и навести порядок в системе.

Читайте также:Стоимость проезда в Киеве вырастет до 30 гривен: у Кличко анонсировали новые тарифы

В то же время 25% опрошенных, или 129 участников, заявили, что при тарифе 30 грн им уже проще искать другой транспорт или задуматься о покупке автомобиля.

Таким образом, 75% участников опроса фактически связывают возможное повышение тарифа с необходимостью прозрачности, оптимизации расходов и наведения порядка в транспортной системе.

Лишь каждый четвертый прямо говорит, что цена в 30 грн может стать для него пределом для отказа от общественного транспорта.

Опрос показывает, что ключевая проблема для пассажиров — не только сама стоимость проезда, но и доверие к тому, как город управляет транспортной системой и использует средства от перевозок.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 2

+
+29
Мордехай Шнеерсоненко
Мордехай Шнеерсоненко
29 мая 2026, 17:12
#
Пошёл прогрев гоев типа они согласны на всё, я бы поднял на 130 и работать по 18 часов в сутки они это заслужили своим молчанием.
+
0
Romanenkas17
Romanenkas17
29 мая 2026, 19:10
#
І то були б 35% згодні їздити по 130 грн і працювати по 18 годин — головне щоб зелений бог не збіднів, все віддадуть ((
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривает crowl и 8 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами