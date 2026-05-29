38% киевлян готовы платить 30 грн за проезд, но не за транспортный схематоз — опрос «Минфина»

В Киеве вновь обсуждают возможное повышение стоимости проезда в общественном транспорте до 30 грн. На фоне этой дискуссии «Минфин» провел опрос в телеграм-канале , в котором пассажиров спросили, является ли такая цена пределом, после которого они откажутся от общественного транспорта.

В опросе приняли участие 512 человек.

Большинство респондентов — 38%, или 194 участника, ответили, что платить больше можно, но только при условии, что город честно покажет, куда идут средства.

Еще 37%, или 189 человек, считают, что перед повышением тарифа власти должны сначала сократить льготы, убрать лишние расходы и навести порядок в системе.

В то же время 25% опрошенных, или 129 участников, заявили, что при тарифе 30 грн им уже проще искать другой транспорт или задуматься о покупке автомобиля.

Таким образом, 75% участников опроса фактически связывают возможное повышение тарифа с необходимостью прозрачности, оптимизации расходов и наведения порядка в транспортной системе.

Лишь каждый четвертый прямо говорит, что цена в 30 грн может стать для него пределом для отказа от общественного транспорта.

Опрос показывает, что ключевая проблема для пассажиров — не только сама стоимость проезда, но и доверие к тому, как город управляет транспортной системой и использует средства от перевозок.