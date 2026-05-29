Средняя зарплата в Украине выросла на 0,5%, но в IT упала почти на 8 тысяч — Госстат

Средняя зарплата в Украине в апреле 2026 достигла 30 515 грн. За месяц она выросла всего на 159 грн, или 0,5%. Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики.

На рынке труда также сохраняется глубокий дисбаланс как в региональном разрезе, так и между разными секторами экономической деятельности.

География доходов: где платят больше и меньше

Традиционным лидером по уровню оплаты труда остается столица, существенно оторвавшаяся от других регионов.

Регионы с высоким уровнем оплаты труда:

48 003 грн — г. Киев

30 584 грн — Киевская область.

Регионы с низким уровнем оплаты труда:

21 199 грн — Кировоградская область.

21 687 грн — Черновицкая область.

Отраслевой разрез

Оплата труда по видам экономической деятельности показывает большой разрыв.

Сфера информации и телекоммуникаций продолжает доминировать со средней зарплатой 77 861 грн. Хотя здесь зарплаты снизились на 7 812 грн по сравнению с прошлым месяцем (85 673 грн).

Самая низкая оплата в сфере искусства, спорта, развлечений и отдыха. Средняя зарплата составляет всего 19 855 грн.

Задолженность растет

В Украине продолжает фиксироваться задержка выплат. По данным Госстата, по состоянию на 1 мая 2026 года общая сумма задолженности по выплате заработной платы в стране составляет 3,7 млрд грн, что на 100 миллионов гривен больше, чем в прошлом месяце (3,6 млрд грн).

Напомним

«Минфин» писал, что средняя заработная плата в Украине по итогам марта 2026 года составила 30 356 грн. Это на 7,2% больше, чем показатель предыдущего месяца (февраль 2026 года).