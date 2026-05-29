Отзыв месяца: мораторий на штрафы есть, а непогашенный долг в 8,5 тыс. грн превратился в 40 тыс грн

Редакция «Минфина» определила победителя конкурса на лучший отзыв о работе банков в апреле 2026 года . Им стал клиент Укрсиббанка под ником Влад Игнатко: он описал проблему, с которой сталкиваются сотни других должников банка.

После начала полномасштабной войны государство ограничило для банков возможность начислять штрафы и пеню по просроченным кредитам. Однако это не равно полной «заморозке» долгов. На практике многие клиенты банков столкнулись с ситуацией, когда задолженность продолжала расти — иногда в несколько раз. Причем сами заемщики часто даже не понимали, за счет чего именно.

Один из таких кейсов описал клиент Укрсиббанка под ником Влад Игнатко. По его словам, перед началом большой войны на его кредитной карте был долг в 8,5 тыс. грн при установленном лимите в 10 тыс. грн. После введения военного положения и законодательных ограничений на штрафные санкции мужчина прекратил регулярно проверять баланс карты, считая, что сумма долга не будет существенно меняться. Однако примерно через год, проверив счет, он был неприятно удивлен.

«…когда еще в период действия ограничения по штрафам проверил баланс по карте, то оказалось, что там минус 40000 грн», — пишет автор отзыва.

Отдельно заемщик отмечает: банк не отправлял ему никаких SMS, push-сообщений, не было и соответствующих звонков относительно резкого увеличения задолженности, хотя оба его номера оставались активными. После обращений в контакт-центр и отделения банка ему объяснили: рост долга связан не со штрафами или пеней, а с оплатой за обслуживание кредитного лимита и другими платежами, предусмотренными договором.

Позже клиенту согласовали реструктуризацию долга. По ее условиям ежемесячный платеж составил 1,5 тыс. грн, из которых только 900 грн идут на погашение основного долга, а еще 600 грн — на оплату банковских услуг.

Сам заемщик считает такие условия несправедливыми и утверждает, что по факту переплата по кредиту во время войны составила 60 тыс. грн.

Чтобы выяснить ситуацию более подробно, «Минфин» обратился в пресс-службу Укрсиббанка. Однако к моменту публикации статьи ответа от финучреждения редакция не получила.

Позиция юристов

Как объясняет адвокат ЮK Приходько и партнеры Илья Колесник, подобные конфликты стали одними из самых массовых после начала полномасштабной войны. По его словам, ключевой вопрос в таких спорах — правовая природа начислений и прозрачность условий для клиента.

Во время военного положения банки действительно были ограничены в праве начислять штрафы, пеню и другие санкции за просрочку. Впрочем, проценты за использование кредита и отдельные комиссии, предусмотренные договором, формально могли начисляться и дальше.

Именно поэтому, отмечает юрист, главный предмет спора в подобных кейсах — не является ли так называемое «обслуживание кредитного лимита» скрытой формой штрафной санкции.

Если комиссия начинает действовать только после просрочки, прямо зависит от факта невыполнения обязательства, экономически дублирует функцию штрафа, не имеет реального содержания отдельной услуги, то у потребителя могут быть основания обжаловать такие условия, как несправедливые.

Отдельно адвокат обращает внимание на механизм реструктуризации.

«Практика, когда значительная часть ежемесячного платежа идет не на погашение тела кредита, а на проценты и комиссии, сама по себе не является автоматически незаконной, однако банк обязан четко раскрывать структуру платежа. Если реструктуризация по факту приводит к „консервации“ основного долга и резкой переплатной нагрузке, это может быть предметом судебного спора в части добросовестности условий договора», — объясняет Илья Колесник.

Эксперт советует заемщикам в таких случаях действовать поэтапно:

Получить официальный расчет задолженности. Запросить детализацию всех начислений. Проанализировать кредитный договор и действующие тарифы. Проверить, не маскируются ли штрафные санкции под комиссии. Представить письменную претензию в банк. В случае необходимости — обращаться в НБУ и суд с требованием перерасчета задолженности или признания отдельных условий несправедливыми.

По словам юриста, в подобных спорах решающее значение часто имеют именно формулировка договора, структура платежей (что они — не скрытая форма ответственности за просрочку) и способность банка доказать, что клиент был должным образом проинформирован обо всех начислениях.

