Получить паспорт за границей станет проще — Сибига

На сегодняшний день более 61% всех консульских услуг приходится на оформление паспортов. И уже в ближайшее время получить паспорт за границей станет проще. Об этом заявил министр иностранных дел Андрей Сибига на заседании Верховной Рады в пятницу, 29 мая.

«Мы добились, что у нас уже нет никаких препятствий или препятствий с бланками. Раньше это было сейчас этого нет», — заявил он.

Также МИД работает над сокращением сроков доставки документов, борьбой со злоупотреблениями в электронной очереди и внедрением отдельных механизмов для определенных категорий граждан.

«Мы будем сокращать время получения паспорта максимально быстро», — сказал Сибига.

Также он добавил, что за границей сейчас находятся около 8 миллионов украинцев. Власти работают над мероприятиями, которые должны стимулировать возвращение украинцев домой.

«Нам еще предстоит бороться за своих людей, чтобы они вернулись», — заявил министр иностранных дел

Он отметил, что для возвращения граждан, прежде всего, необходимо создать безопасные условия в Украине. В то же время, он признал, что не все страны-партнеры заинтересованы в отъезде украинцев, учитывая их вклад в экономику и рынок труда этих государств.