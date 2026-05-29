Даже после уплаты 50% налога на прибыль украинские банки зарабатывают на единицу капитала больше, чем банки Европы — эксперт

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Пресейлы
Аирдропы
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыАирдропыКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыАирдропыКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

29 мая 2026, 19:05 Читати українською

Даже после уплаты 50% налога на прибыль украинские банки зарабатывают на единицу капитала больше, чем банки Европы — эксперт

Высокая ставка налога на прибыль для финансовых учреждений не является главным фактором, сдерживающим кредитование или отпугивающим иностранный капитал от украинского банковского сектора. Такое мнение высказал руководитель аналитического департамента инвестиционной компании Concorde Capital Александр Паращий в Facebook.

Даже после уплаты 50% налога на прибыль украинские банки зарабатывают на единицу капитала больше, чем банки Европы – эксперт
Фото: НБУ

► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Таким образом, эксперт подискутировал с позицией Национального банка Украины по поводу последствий повышенного налогообложения финучреждений.

Налоги vs Инвестиционная привлекательность

По словам Паращия, регулятор традиционно связывает высокую фискальную нагрузку с падением стоимости украинских банков и потерей интереса со стороны потенциальных инвесторов.

Как правило, стоимость банка привязана к размеру его капитала: при прочих равных условиях, чем больше капитал банка, и чем больше тот капитал зарабатывает денег, тем дороже банк. Соответственно инвесторам важно, чтобы капитал банка зарабатывал как можно больше денег.

«Украинский банковский сектор зарабатывает на единицу капитала (показатель ROE) больше, чем банки в любой стране Европы — и это даже после высокого налога. То есть инвесторов от украинских банков отпугивает не высокий налог», — заявил эксперт.

Ограничивает ли налог кредитный потенциал?

Нацбанк утверждает, что большой налог ограничивает кредитный потенциал банковской системы: дополнительные 20 млрд. гривен налога в год уменьшают возможность банков кредитовать экономику в будущем на 200−300 млрд. гривен.

Идея состоит в том, что, оставляя себе одну гривну неуплаченного налога, банк увеличил бы свой капитал на одну гривну. И тогда на одну гривну этого дополнительного капитала банк мог бы выдать до 10 гривен новых кредитов (ну или набрать других «рисковых активов» на те же 10 гривен). Если воспользоваться аналогией промышленного компании, то «производственная мощность банка» по выдаче кредитов равна 10 регуляторным капиталам банка.

Эксперт отмечает, что этот теоретический потенциал пока просто невостребован:

  • Государственные банки загружают свои кредитные мощности всего на 67%;
  • Частные финучреждения показывают еще меньшую эффективность только 50%.

«потенциал по кредитованию у банков на сегодняшний день не реализован. Так, если бы банки довели бы использование своей „производственной мощности“ до 70%, то могли бы уже сегодня выдать дополнительно не 200−300, а целых 400 млрд грн новых кредитов. То есть, не высокие налоги являются ограничивающим фактором для новых кредитов», — подытожил Паращий.

Напомним

«Минфин» писал, что НБУ раскритиковал законопроект по повышенному налогообложению банковского сектора, заявив, что продолжение практики 50% налога на прибыль может повредить кредитованию экономики и ослабить способность банков поддерживать страну во время войны и послевоенного восстановления.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 5 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами