29 мая 2026, 16:06 Читати українською

Акции Dell выросли на 39% на фоне рекордных доходов от ИИ-серверов и контракта с Пентагоном

Котировки американской технологической корпорации Dell Technologies продемонстрировали впечатляющий скачок во время вечерних торгов в четверг, 28 мая. Стоимость акций взлетела на 39%, достигнув отметки в $441,56 за ценную бумагу. Об этом сообщает CNBC.

Этот стремительный взлет произошел сразу после обнародования очередного квартального отчета, превзошедшего ожидания рынка благодаря буму в сфере искусственного интеллекта, а также на фоне новости о получении большого заказа от правительства США.

ИИ-серверы как главный драйвер капитализации

Согласно обнародованным финансовым результатам, общий доход Dell подскочил почти на 88%. Главным локомотивом финансового успеха стало подразделение инфраструктурных решений: продажи специализированных серверов для обслуживания генеративного искусственного интеллекта, оборудованных мощными графическими процессорами, взлетели на 757%.

Этому предшествовал успешный конец февраля, когда компания отчиталась о годовом росте выручки на 40% и прыжке продаж ИИ-серверов на 342% благодаря заказам от так называемых «необлачных» провайдеров. Общая чистая прибыль компании выросла на 47%, чему способствовало повышение цен, которое положительно повлияло на маржинальность бизнеса.

В настоящее время рыночная стоимость Dell превышает $200 млрд. За последний год ее акции выросли примерно на 179% (без учета последнего скачка в четверг), что значительно опережает рыночные индексы: за этот же период индекс S&P 500 прибавил 28%, а технологический Nasdaq — около 41%. Примечательно, что классический потребительский сектор (ноутбуки, компьютеры, мониторы) теперь приносит компании только 3,6% от общего дохода.

Контракт с Пентагоном и политический контекст

Параллельно с финансовым отчетом стало известно, что в среду оборонное ведомство США заключило с подразделением Dell Federal Systems контракт на сумму 9,7 миллиарда долларов. Компания будет поставлять комплекс программного обеспечения для американских военных. Хотя Пентагон заявил, что выбор победителя проходил на конкурентной основе, некоторые эксперты в сфере госзакупок уже подвергли сомнению это соглашение.

В медиа и экспертной среде контракт вызвал дискуссии из-за возможной связи с финансовой деятельностью президента США Дональда Трампа. Согласно официальной декларации о доходах, 10 февраля Трамп приобрел акции Dell на сумму от $1 до $5 миллионов (на момент закрытия торгов цена составляла $126,01 за акцию), а также совершил несколько меньших покупок в марте.

Если эти активы не были проданы, то благодаря нынешнему скачку стоимости бумаг до $441,56, нереализованная (бумажная) прибыль на счетах Трампа может составлять от $1,5 до $7,5 млн.

В то же время в конгломерате The Trump Organization официально заявили, что всеми счетами Трампа руководят посторонние независимые финансовые институты без какого-либо вмешательства со стороны самого президента или членов его семьи. В Белом доме также подтвердили, что активы главы государства переданы в траст, которым управляют его дети.

