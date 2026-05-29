НБУ обновил правила надзора в сфере финмониторинга, санкций и валютных операций

Национальный банк утвердил изменения в порядок организации и осуществления надзора в сфере финансового мониторинга, валютного надзора, а также контроля над реализацией санкций. Обновленные правила призваны повысить эффективность надзорных функций регулятора, имплементировать директивы ЕС и привести нормативную базу в соответствие с действующим законодательством Украины. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

В рамках реформы НБУ внедряет ряд ключевых новшеств, касающихся как банковского сектора, так и небанковских финансовых учреждений.

Национальный банк предусмотрел следующие изменения и дополнения:

1. Установлено на уровне нормативно правового акта определения периодичности проведения Нацбанком выездных проверок и/или безвыездного надзора банков и учреждений с учетом оценки их уровня риска.

Оценка уровня риска банка и учреждения проводится ежеквартально, а также при возникновении значительных событий, включая изменения в управлении банка и учреждения, но не позднее квартала, следующего за кварталом, в котором возникли указанные события и/или изменения. Кроме того, во время плановой выездной проверки по вопросам финансового мониторинга, НБУ обязательно учитывает обеспечение организации банком и учреждением внутренней системы предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения и проведения первичного финансового мониторинга.

2. Упрощена процедура представления банком НБУ плана мероприятий по результатам безвыездного надзора.

Ранее банки должны подавать составленный по результатам безвыездного надзора план мероприятий в обязательном порядке, в то же время учреждения — исключительно при наличии требования о необходимости представления такого плана мероприятий в сопроводительном письме и рекомендациях Национального банка в акт о результатах безвыездного надзора. Теперь такая норма распространена и на банки.

3. Расширен список электронных подписей, которые могут использоваться для подписания электронных документов.

Теперь электронные документы также могут быть подписаны усовершенствованной электронной подписью, основанной на квалифицированном сертификате электронной подписи (УЭП с квалифицированным сертификатом).

4. Нормы временного действия, которые вводились на время действия военного положения, относительно особенностей организации, проведения и оформления материалов внеплановой выездной проверки структурных и обособленных подразделений учреждения по вопросам осуществления валютно-обменных операций будут использоваться на постоянной основе.

Такие нормы распространены также и на проверки структурных и обособленных подразделений банков.

5. Определен порядок применения и обжалования профессионального суждения, изложенного Национальным банком в справке о выездной проверке и акте результаты безвыездного надзора банка или учреждения.

Решение о пересмотре профессионального суждения или об отказе в удовлетворении заявления о пересмотре профессионального суждения будут принимать коллегиальные органы Национального банка: Комитет по надзору и регулированию деятельности банков, оверсайта платежной инфраструктуры или Комитет по надзору и регулированию деятельности рынков небанковских финансовых услуг.

6. Особенности проведения Национальным банком внеплановой выездной проверки структурных и обособленных подразделений учреждения во время действия военного положения в случае получения предупредительного сигнала о тревоге распространены также и проверки структурных и обособленных подразделений банков.

Нормы определяют порядок временной остановки/обновления/досрочного прекращения внеплановой выездной проверки в случае получения предупредительного сигнала о тревоге.

7. Урегулированы вопросы, связанные с уведомлением учреждения решения о применении мер воздействия за нарушения в сфере финансового мониторинга и письменного требования по выполнению учреждением законодательства в сфере финансового мониторинга.

Так, днем уведомления учреждения решения и письменного требования является день их отправки по электронной почте или почтовой отправкой, вручение представителю учреждения или обнародование на странице Официального интернет-представительства Национального банка.

8. Актуализированы требования по заполнению банками и учреждениями типовых форм ответов, содержащихся в приложениях 1 и 2 к Положению о порядке организации и осуществления надзора в сфере финансового мониторинга, валютного надзора, надзора в сфере реализации специальных экономических и других ограничительных мер (санкций), утвержденного постановлением Прав02 Националь0. (В редакции постановления Правления Национального банка Украины от 04.04.2024 № 37) (с изменениями). Указанные изменения разработаны, в частности, с учетом поступивших в Национальный банк обращений от банков и учреждений с целью получения разъяснений. Банки и учреждения будут иметь дополнительное время (6 месяцев) для настройки и автоматизации формирования типовых форм ответов.

«Такие нововведения будут способствовать повышению эффективности осуществления Национальным банком надзора в сфере финансового мониторинга, валютного надзора, надзора в сфере реализации специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)», — говорится в сообщении НБУ.