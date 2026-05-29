К закрытию межбанка в пятницу, 29 мая, курс доллара вырос на 1 копейку в покупке и в продаже, евро не изменился в покупке и подешевел на 1 копейку в продаже.
Доллар на межбанке подорожал, евро — подешевел
|
Открытие 29 мая
|
Закрытие 29 мая
|
Изменения
|
44,26/44,29
|
44,27/44,30
|
1/1
|
51,58/51,61
|
51,58/51,60
|
0/1
Валютный рынок
На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 44,03−44,48 грн. Евро покупают за 51,27 грн, а продают за 51,85 грн.
По данным валютного аукциона, в обменниках доллар торгуется за 44,21−44,25, евро — 51,58−51,75 грн.
Источник: Минфин
