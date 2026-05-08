8 мая 2026, 20:00 Читати українською

Главное за неделю: ВВП сократился, инфляция ускорилась

Главные новости недели:

Государственная служба статистики зафиксировала отрицательную динамику реального валового внутреннего продукта (ВВП) по итогам первого квартала 2026 года. Показатель снизился на 0,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Инфляция на потребительском рынке в апреле 2026 года по сравнению с мартом составила 1,4%, а по сравнению с апрелем 2025 года — 8,6%.

В апреле 2026 года объем вложений юридических лиц в облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ) был на 28,5 % выше, чем в апреле 2025 года, а вложения физических лиц — более чем на 61,3 % выше по сравнению с прошлым годом.

Доллар продолжил падение и опустился до самого низкого уровня с момента начала войны на Ближнем Востоке после сообщений о том, что США и Иран приближаются к заключению соглашения о её прекращении.

По предварительным данным, по состоянию на 1 мая 2026 года международные резервы Украины составили 48 214,7 млн долларов. В апреле они сократились на 7,3%.

Венгрия вернула в полном объеме средства и ценности Ощадбанка, которые были задержаны в марте этого года.

Польская группа PZU заключила соглашение о приобретении 100% акций MetLife Ukraina — крупнейшего страховщика жизни в Украине. Сделка призвана укрепить присутствие группы в Центрально-Восточной Европе и расширить масштабы бизнеса в сегменте страхования жизни.

В апреле 2026 года украинцы существенно сократили чистую покупку наличной иностранной валюты. Спрос как на доллар США, так и на евро снизился почти на 60%.

