Главное за неделю: ВВП сократился, инфляция ускорилась
ВВП Украины сократился впервые за три года — Госстат
Государственная служба статистики зафиксировала отрицательную динамику реального валового внутреннего продукта (ВВП) по итогам первого квартала 2026 года. Показатель снизился на 0,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Инфляция в апреле значительно ускорилась: как изменились цены
Инфляция на потребительском рынке в апреле 2026 года по сравнению с мартом составила 1,4%, а по сравнению с апрелем 2025 года — 8,6%.
Украинцы нашли альтернативу депозитам: вложения в ОВГЗ бьют рекорды
В апреле 2026 года объем вложений юридических лиц в облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ) был на 28,5 % выше, чем в апреле 2025 года, а вложения физических лиц — более чем на 61,3 % выше по сравнению с прошлым годом.
Доллар упал до самого низкого уровня с начала войны на Ближнем Востоке
Доллар продолжил падение и опустился до самого низкого уровня с момента начала войны на Ближнем Востоке после сообщений о том, что США и Иран приближаются к заключению соглашения о её прекращении.
Международные резервы сократились на 7,3% до 48,2 млрд долларов
По предварительным данным, по состоянию на 1 мая 2026 года международные резервы Украины составили 48 214,7 млн долларов. В апреле они сократились на 7,3%.
Венгрия вернула Украине средства и ценности Ощадбанка в полном объеме
Венгрия вернула в полном объеме средства и ценности Ощадбанка, которые были задержаны в марте этого года.
Польская компания PZU приобретает крупнейшего страховщика жизни в Украине
Польская группа PZU заключила соглашение о приобретении 100% акций MetLife Ukraina — крупнейшего страховщика жизни в Украине. Сделка призвана укрепить присутствие группы в Центрально-Восточной Европе и расширить масштабы бизнеса в сегменте страхования жизни.
