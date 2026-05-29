Цены на нефть начали снижаться после стремительного роста

В пятницу, 29 мая, цены на нефть стабилизировались на фоне сообщений о возможном соглашении между США и Ираном о продолжении перемирия. Об этом сообщает Reuters.

Динамика цен

По состоянию на 11:10 фьючерсы на нефть Brent со снабжением в июле подешевели на $0,34 (0,3%) до $94,05 за баррель. Американская нефть WTI торговалась почти без изменений — на уровне $88,89 за баррель. Ранее в течение сессии оба эталона теряли более 1%.

За неделю цена Brent обвалилась примерно на 9% — это самое большое падение за неделю с начала апреля. WTI за этот же период потеряла почти 8%, что стало самым недельным падением с середины апреля.

Продление сделки

«Несмотря на то, что поставки нефти через Ормузский пролив остаются ограниченными, а запасы продолжают сокращаться, рынок сосредоточен на возможном соглашении между США и Ираном», — заявил аналитик UBS Джованни Стауново.

По данным источников Reuters, США и Иран в четверг достигли договоренности о продлении режима прекращения огня и ослаблении ограничений на судоходство через Ормузский пролив. В то же время, президент США Дональд Трамп еще не утвердил соглашение, а иранские государственные медиа заявили, что окончательного решения пока нет.

Высокая волатильность

В последние дни нефтяной рынок демонстрирует высокую волатильность. Цены на Brent и WTI колебались в пределах до $6 за баррель из-за противоречивых сигналов относительно возможного завершения конфликта с Ираном и потенциального открытия Ормузского пролива, через который ранее проходила пятая часть мировых поставок нефти и сжиженного природного газа.

Несмотря на это, судоходство через пролив остается значительно ниже довоенного уровня. Аналитики ING отмечают, что возобновление работы морского коридора могло бы быстро облегчить ситуацию на нефтяном рынке, однако полноценное возобновление поставок пока остается под вопросом.

Япония, существенно зависящая от ближневосточной нефти, в прошлом месяце сократила импорт нефти на 66% по сравнению с апрелем прошлого года.

Между тем, в США запасы сырой нефти, бензина и дистиллятов на прошлой неделе уменьшились, сообщило Управление энергетической информации США. Это произошло на фоне роста спроса со стороны нефтепереработчиков и потребителей, а также сокращения экспорта на 1,16 млн баррелей в сутки до 4,4 млн баррелей.

Напомним

«Минфин» писал, что в четверг, 28 мая, цены подскочили более чем на 2% после того, как Корпус стражей исламской революции Ирана заявил об ударе по американской авиабазе в ответ на атаку США в районе портового города Бендер-Аббас.