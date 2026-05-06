6 мая 2026, 16:28 Читати українською

Венгрия вернула Украине средства и ценности Ощадбанка в полном объеме

Венгрия вернула в полном объеме средства и ценности Ощадбанка, которые были задержаны в марте этого года, сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

Венгрия вернула в полном объеме средства и ценности Ощадбанка, которые были задержаны в марте этого года, сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

«Важный шаг в отношениях с Венгрией: сегодня были возвращены средства и ценности Ощадбанка, которые были захвачены венгерскими спецслужбами в марте этого года. Тогда венгерская сторона неправомерно задержала украинских инкассаторов. Людей мы вернули быстрее, а сейчас уже на украинской территории и средства, и ценности в полном объеме», — написал Зеленский.

Президент поблагодарил Венгрию за конструктивный и цивилизованный шаг. Также он поблагодарил всех в команде Украины, кто боролся за справедливое решение и защищал интересы Украины.

Читайте также: Венгрия может вернуть Украине золото и $75 млн Ощадбанка, конфискованные Орбаном

Детали изъятия банковского груза

Конфликт возник 5 марта, когда правоохранители соседней страны остановили два инкассаторских автомобиля Ощадбанка. Транспорт выполнял рейс между австрийским отделением Raiffeisen Bank и Украиной, перевозя значительные объемы наличных: 40 миллионов долларов США, 35 миллионов евро, а также девять килограммов золота. Груз сопровождали семь сотрудников банка.

Впоследствии власти Венгрии освободили задержанных инкассаторов и вернули транспортные средства, однако отказались возвращать сами ценности. Согласно специальному правительственному постановлению, изъятые средства и золото будут храниться под контролем Будапешта не менее 60 дней.

Обвинения и логистические последствия

Свои действия венгерская сторона сначала объясняла подозрениями в отмывании денег, а позже выдвинула версию о том, что наличные якобы предназначались для связи с «украинской военной мафией». Со своей стороны «Ощадбанк» категорически отверг все обвинения, подчеркнув, что транспортировка происходила в строгом соответствии с международными правилами и таможенными процедурами Европейского Союза.

Этот инцидент напрямую связан с изменением логистики после начала полномасштабного вторжения России в 2022 году. Из-за закрытия авиасообщения украинские банки лишились возможности доставлять валюту самолетами в аэропорт «Борисполь» и были вынуждены перейти на наземный транспорт. Большинство маршрутов из Европы пролегает именно из Австрии транзитом через Венгрию. В результате мартовских событий государственный банк полностью приостановил ввоз наличных на территорию Украины.

Роман Мирончук
Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Комментарии - 3

Qwerty1999
6 мая 2026, 16:34
Хоть что-то позитивное.
GrugoriyHoland
6 мая 2026, 16:45
Так что-то не были «коррупционные» деньги?
А как же «патриотические» новостные СМИ, опять обманули?
Три літри
6 мая 2026, 16:50
Які саме? Пан читає угорську пресу?
