ВВП Украины сократился впервые за три года — Госстат

Государственная служба статистики зафиксировала негативную динамику реального валового внутреннего продукта (ВВП) по итогам первого квартала 2026 года. Показатель снизился на 0,5% по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году.

Ключевые цифры и сравнения

Это первое сокращение экономики с начала 2023 года. Предыдущие четыре квартала 2025 г. демонстрировали стабильный, хотя и сдержанный рост: от 0,7% во втором квартале до 3,0% в четвертом.

Если сравнивать с предыдущим (четвертым) кварталом прошлого года и учесть сезонный фактор, то падение составляет 0,7%. Для сравнения, кварталом ранее наблюдался прирост на 0,7%.

Напомним

Последнее подобное падение экономики было в первом квартале 2023 года, однако тогда масштаб обвала был значительно больше — более 10%.

«Минфин» писа , что Национальный банк Украины ухудшил годовой прогноз роста ВВП до 1,3%. В январском Инфляционном отчете регулятор прогнозировал 1,8%, в октябрьском — 2%.