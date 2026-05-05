Государственная служба статистики зафиксировала негативную динамику реального валового внутреннего продукта (ВВП) по итогам первого квартала 2026 года. Показатель снизился на 0,5% по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году.
ВВП Украины сократился впервые за три года — Госстат
Ключевые цифры и сравнения
Это первое сокращение экономики с начала 2023 года. Предыдущие четыре квартала 2025 г. демонстрировали стабильный, хотя и сдержанный рост: от 0,7% во втором квартале до 3,0% в четвертом.
Если сравнивать с предыдущим (четвертым) кварталом прошлого года и учесть сезонный фактор, то падение составляет 0,7%. Для сравнения, кварталом ранее наблюдался прирост на 0,7%.
Напомним
Последнее подобное падение экономики было в первом квартале 2023 года, однако тогда масштаб обвала был значительно больше — более 10%.
«Минфин» писа , что Национальный банк Украины ухудшил годовой прогноз роста ВВП до 1,3%. В январском Инфляционном отчете регулятор прогнозировал 1,8%, в октябрьском — 2%.
Бізнес втрачає на тому що нема або набуло електрики, вкладає свої кошти в сонячні батареї, акумулятори та генератори, а державі ****.