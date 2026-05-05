Украинцы нашли альтернативу депозитам: вложения в ОВГЗ бьют рекорды

В апреле 2026 года объем вложений юридических лиц в облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ) был на 28,5% больше, чем в апреле 2025 года, а вложения физических лиц — более чем на 61,3% выше по сравнению с прошлым годом. Об этом говорится в сообщении Министерства финансов.

Исторический максимум

На сегодняшний день граждане Украины инвестировали в государственные ценные бумаги более 137,2 млрд грн — это исторический максимум, тогда как юридические лица содержат более 221,7 млрд гривен.

В апреле Минфин провел 12 аукционов по размещению ОВГЗ, по результатам которых в государственный бюджет привлечено 17,3 млрд грн в эквиваленте. Средневзвешенная доходность составила 15,67% годовых в гривне, 3,23% — в долларах США и 3,13% — в евро.

Также в апреле Минфин провел аукцион по обмену (switch-аукцион) ОВГЗ. Спрос со стороны участников рынка составил 5,7 млрд гривен. Инвесторам предложили обменять облигации со сроком погашения 20 мая 2026 на новые — с погашением 13 июня 2029 (срок обращения — почти 3 года).

В результате этой операции облигации с более коротким сроком погашения были аннулированы, что способствовало уменьшению долговой нагрузки на государственный бюджет в текущем году.

ОВГЗ в обращении

По состоянию на 1 мая 2026 года в обращении находятся государственные облигации более чем на 2 трлн гривен. Наибольшую долю портфеля удерживают коммерческие банки — 47,09%, далее — Национальный банк Украины — 32,94%.

Доли других инвесторов распределяются следующим образом: юридические лица — 11,07%, физические лица — 6,85%, страховые компании — 1,23%, нерезиденты — 0,79%, территориальные общины — 0,02%.

Напомним

В прошлом месяце по результатам аукционов по размещению ОВГЗ в государственный бюджет было направлено более 20,3 млрд грн, тогда как в 2025 году около 570 млрд грн.

С начала полномасштабного вторжения общий объем средств, привлеченных из-за внутренних заимствований, превысил 2,2 трлн гривен.

В 2026 году Министерство финансов планирует привлечь через ОВГЗ до 420 млрд. гривен.