Доллар упал до самого низкого уровня с начала войны на Ближнем Востоке

Доллар продолжил падение и опустился до самого низкого уровня с момента начала войны на Ближнем Востоке после сообщений о том, что США и Иран приближаются к соглашению по ее завершению. Об этом сообщает Bloomberg.

Индекс Bloomberg Dollar Spot Index снизился на 0,8% — до минимума с 26 февраля 2026 года. По данным Axios, в Белом доме считают, что стороны близки к подписанию меморандума о взаимопонимании, который должен покончить с войной и заложить основу для дальнейших, более детальных переговоров по ядерной программе.

После этой информации доллар ослаб почти против всех основных валют. В то же время, фьючерсы на американские акции выросли, а цены на нефть снизились.

Дополнительное давление на американскую валюту оказывало и наблюдавшееся ранее резкое укрепление японской иены.

Иена взлетела до 10-недельного максимума. Японская валюта укрепилась примерно на 1,8% за полчаса во время азиатской сессии, достигнув отметки 155,04 за доллар. Впоследствии валюта несколько откатилась и по состоянию на 11:34 по Киеву торговалась на уровне около 156 иен за доллар.

Напомним

«Минфин» писал, что статус доллара как надежной «тихой гавани» снова под угрозой. «Постоянная фискальная опрометчивость США и возможный возврат к «количественному смягчению» могут подорвать доверие к казначейским облигациям США в мире и нарушить левую часть «улыбки доллара», — написали во вторник в аналитической записке генеральный директор фирмы Джен и экономист.