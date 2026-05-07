Спрос украинцев на наличные доллары и евро упал на 60%

В апреле 2026 года украинцы значительно сократили чистую покупку наличной иностранной валюты . Спрос как на доллар США, так и евро снизился почти на 60%. Об этом сообщил финансовый аналитик Андрей Шевчишин.

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

По его данным, чистый спрос на наличный доллар в апреле упал на 63,5% — до $175,6 млн. В то же время, чистый спрос на евро сократился на 60% и составил $193,3 млн в эквиваленте.

Таким образом, украинцы уже третий месяц подряд оставляют себе больше евро чем долларов.

Что касается других наличных валют, то впервые за последние восемь месяцев впервые было зафиксировано чистое предложение — население продало больше валюты, чем купило. Ее объем составил $0,9 млн. в эквиваленте.

Несмотря на снижение спроса, сделки с наличным долларом продолжают доминировать на валютном рынке. Доля доллара в общем объеме наличного валютного обращения составила 70,6%, евро — 25,5%, а остальных валют — 3,9%.

Шевчишин также отметил, что март традиционно является месяцем накоплений, поэтому в дальнейшем он ожидает нового роста чистой покупки наличной валюты населением.