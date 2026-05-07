Международные резервы уменьшились на 7,3% до $48,2 млрд

По предварительным данным на 1 мая 2026 года Международные резервы Украины составили $48 214,7 млн. В апреле они уменьшились на 7,3%. Об этом сообщает пресс-служба Национального банка.

Причины

По данным регулятора, такая динамика была обусловлена валютными интервенциями Нацбанка и долговыми выплатами страны в иностранной валюте. Эти операции превысили поступления от размещения валютных облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) и международных партнеров.

«Несмотря на уменьшение, объем международных резервов достаточен для сохранения устойчивости валютного рынка», — подчеркнул НБУ.

В целом динамику резервов в апреле 2026 года определял ряд факторов.

Во-первых, сделки НБУ на валютном рынке Украины.

В апреле по сравнению с мартом 2026 года чистая продажа валюты Нацбанком уменьшилась на 25,1%. Согласно балансовым данным НБУ в апреле продал на валютном рынке $3 576,7 млн.

Во-вторых, поступления в пользу правительства и выплаты за обслуживание и погашение государственного долга.

На валютные счета правительства в Нацбанке в апреле поступило $377,9 млн, в том числе:

$339,4 млн — от размещения валютных ОВГЗ;

$38,5 млн — через счета Всемирного банка.

Кроме того, Украина получила кредит в $1010 млн в соответствии с соглашением между Украиной и Великобританией в рамках ERA. Эти средства не были отнесены к международным резервам Украины в связи с их ограниченным (целевым) назначением по использованию.

За обслуживание и погашение государственного долга в иностранной валюте выплачено $716,6 млн, в том числе:

$433,7 млн — обслуживание и погашение валютных ОВГЗ;

$186,7 млн — обслуживание и погашение долга перед Всемирным банком;

$73,4 млн — обслуживание и погашение долга перед ЕС;

$22,8 млн — уплата другим кредиторам.

Кроме того, Украина уплатила Международному валютному фонду $255,3 млн.

В-третьих, переоценка финансовых инструментов (в результате изменения рыночной стоимости и курсов валют).

В апреле благодаря переоценке стоимость финансовых инструментов увеличилась на $378 млн.

«Текущий объем международных резервов обеспечивает финансирование 4,9 месяца будущего импорта», — подчеркнул регулятор.

Напомним

«Минфин» писал, что в марте международные резервы Украины сократились на 5% до $51,99 млрд.