Объемы частных денежных переводов в Украину продолжают сокращаться (инфографика)

Объемы частных денежных переводов в Украину демонстрируют негативную динамику, которая по итогам апреля 2026 года оказалась более существенной, чем прогнозировали эксперты. Об этом в своем Facebook сообщил финансовый аналитик Андрей Шевчишин.

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

По данным эксперта, в апреле 2026 года объем частных переводов снизился на 4,1% по сравнению с мартом (м/м) и на 3,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (р/с). Общая сумма за месяц зафиксировалась на отметке в $626 млн.

Четыре месяца спада

Шевчишин отмечает, что определенное понижение этого показателя в апреле является стандартным сезонным явлением. Однако в этом году падение превысило ожидания и значительно ниже сложившегося тренда. Поэтому аналитик пересмотрел свой базовый ориентир на текущий год.

«Снижение больше моих ожиданий, то есть идем ниже тренда, а значит, я вынужден пересмотреть прогноз на год до $7,6 млрд», — отмечает Шевчишин.

Как видно на добавленной инфографике, обновленный годовой прогноз на уровне $7,6 млрд будет означать падение рынка на 4% по сравнению с 2025 годом ($7,92 млрд). Это продолжит многолетний тренд по сокращению переводов, который длится с пикового 2021 года ($14,02 млрд).

Всего за первые четыре месяца 2026 года (январь-апрель) в Украину поступило $2,45 млрд. частных переводов. Это на 5,6% меньше, чем за аналогичный период в прошлом году, когда за 4 месяца было перечислено $2,6 млрд.

Что ждать дальше?

Согласно базовому сценарию аналитика, в последующие месяцы ожидается определенный прирост и активизация денежных потоков от граждан из-за рубежа. В то же время, Шевчишин резюмирует, что это сезонное оживление уже не сможет существенно переломить общий тренд и заметно повлиять на финальные показатели года.

Как свидетельствует инфографика автора, наибольшее падение за последние годы фиксируется по направлениям неформальных каналов и заработной платы, поступающей через иностранные банки, в то время как переводы через международные платежные системы держат относительно стабильную, хотя и низкую долю.