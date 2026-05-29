В последнюю пятницу мая средние цены на топливо в Украине продемонстрировали разнонаправленное движение. Дизель стремительно подешевел, в то время как А-92 наоборот прибавил в цене. Об этом сообщает «Минфин» со ссылкой на данные Консалтинговой группы «А-95».
Цены на топливо 29 мая: дизель стремительно подешевел, а А-92 продолжает дорожать
Средние цены на топливо 29 мая
- Бензин А-95 премиум не изменился, его средняя цена осталась на уровне предыдущего дня — 79,57 грн/литр;
- Бензин А-95 подешевел на 3 копейки до 75,94 грн/литр;
- Бензин А-92 прибавил в цене 5 копеек и теперь его средняя стоимость составляет 69,71 грн/литр;
- Дизельное горючее подешевело на 73 копейки до 86,05 грн/литр;
- Автомобильный газ снизился в цене на 6 копеек до 46,52 грн/литр.
Цены АЗС на топливо и автогаз
Источник: Минфин
