ЕС хочет взять под контроль поставки чипов в случае дефицита

Европейский Союз готовит масштабные чрезвычайные полномочия по вмешательству в цепи поставок полупроводников в случае дефицита чипов. В частности, Брюссель может получить право заставлять производителей чипов пересматривать действующие контракты и отдавать приоритет критически важным заказам. Об этом говорится в проекте закона, с которым ознакомилась газета Financial Times.

► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Документ также предусматривает механизм совместных закупок чипов странами ЕС, чтобы усилить переговорные позиции блока и избежать конкуренции между государствами за ограниченные поставки. В случае принятия, закон существенно расширит возможности Евросоюза напрямую вмешиваться в промышленные цепи поставок.

Инструмент экономического давления

На фоне напряженности между США и Китаем в Европе все больше опасаются, что полупроводники могут стать инструментом экономического давления. Эти риски усугубляются зависимостью ЕС от Тайваня в поставках высокопроизводительных чипов.

Проблема стала особенно заметной в прошлом году, когда правительство Нидерландов взяло под контроль производителя чипов Nexperia, принадлежавшего китайскому владельцу. Причиной стали опасения по поводу вывода производства и активов за пределы Европы. После этого поставки чипов из китайского подразделения компании резко сократились, из-за чего некоторым европейским автопроизводителям пришлось снизить объемы производства.

Проект закона, который могут официально представить на следующей неделе, предоставляет Еврокомиссии широкие полномочия в случае дефицита полупроводников, что будет угрожать поставкой оружия, медицинского оборудования, цифровой инфраструктуры и других критически важных товаров.

Штрафы

В кризисной ситуации Еврокомиссия сможет штрафовать компании на сумму до 300 тысяч евро за отказ предоставлять информацию о своих производственных возможностях и цепях поставок.

Кроме того, регулятор сможет потребовать от производителей полупроводников приоритетного выполнения заказов для критически важной продукции, даже если это будет противоречить уже заключенным контрактам.

Также Брюссель сможет централизованно закупать чипы от имени нескольких стран ЕС по аналогии с закупкой вакцин во время пандемии COVID-19.

Инициатива является частью более широкой стратегии ЕС по уменьшению зависимости от американских и азиатских технологий. Брюссель стремится развивать свои решения в сферах полупроводников, облачных сервисов и искусственного интеллекта.

В самом документе признается, что ЕС сейчас «почти полностью зависит от США и Азии» в поставках самых современных чипов.

Читайте также: Япония инвестирует $16 млрд в чипы для ИИ: ставка на Rapidus в гонке с лидерами

Сколько чипов производит ЕС

Сейчас Евросоюз производит менее 10% мировых полупроводников. Планы удвоить долю ЕС на глобальном рынке чипов к 2030 году уже отстают от графика.

В то же время, мир остается критически зависимым от Тайваня, где расположен крупнейший производитель чипов TSMC. На остров приходится более 90% производства самых современных полупроводников.

Китай неоднократно угрожал применить силу против Тайваня, если Тайбэй и дальше отказываться признавать претензии Пекина на суверенитет над островом. Любой конфликт в регионе может привести к глобальному дефициту компонентов, необходимых для производства смартфонов, автомобилей, дата-центров для ИИ и медицинского оборудования.