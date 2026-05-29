ЕС хочет взять под контроль поставки чипов в случае дефицита

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Пресейлы
Аирдропы
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыАирдропыКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыАирдропыКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

29 мая 2026, 13:33 Читати українською

ЕС хочет взять под контроль поставки чипов в случае дефицита

Европейский Союз готовит масштабные чрезвычайные полномочия по вмешательству в цепи поставок полупроводников в случае дефицита чипов. В частности, Брюссель может получить право заставлять производителей чипов пересматривать действующие контракты и отдавать приоритет критически важным заказам. Об этом говорится в проекте закона, с которым ознакомилась газета Financial Times.

ЕС хочет взять под контроль поставки чипов в случае дефицита
Фото: pixabay

► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Документ также предусматривает механизм совместных закупок чипов странами ЕС, чтобы усилить переговорные позиции блока и избежать конкуренции между государствами за ограниченные поставки. В случае принятия, закон существенно расширит возможности Евросоюза напрямую вмешиваться в промышленные цепи поставок.

Инструмент экономического давления

На фоне напряженности между США и Китаем в Европе все больше опасаются, что полупроводники могут стать инструментом экономического давления. Эти риски усугубляются зависимостью ЕС от Тайваня в поставках высокопроизводительных чипов.

Проблема стала особенно заметной в прошлом году, когда правительство Нидерландов взяло под контроль производителя чипов Nexperia, принадлежавшего китайскому владельцу. Причиной стали опасения по поводу вывода производства и активов за пределы Европы. После этого поставки чипов из китайского подразделения компании резко сократились, из-за чего некоторым европейским автопроизводителям пришлось снизить объемы производства.

Проект закона, который могут официально представить на следующей неделе, предоставляет Еврокомиссии широкие полномочия в случае дефицита полупроводников, что будет угрожать поставкой оружия, медицинского оборудования, цифровой инфраструктуры и других критически важных товаров.

Штрафы

В кризисной ситуации Еврокомиссия сможет штрафовать компании на сумму до 300 тысяч евро за отказ предоставлять информацию о своих производственных возможностях и цепях поставок.

Кроме того, регулятор сможет потребовать от производителей полупроводников приоритетного выполнения заказов для критически важной продукции, даже если это будет противоречить уже заключенным контрактам.

Также Брюссель сможет централизованно закупать чипы от имени нескольких стран ЕС по аналогии с закупкой вакцин во время пандемии COVID-19.

Инициатива является частью более широкой стратегии ЕС по уменьшению зависимости от американских и азиатских технологий. Брюссель стремится развивать свои решения в сферах полупроводников, облачных сервисов и искусственного интеллекта.

В самом документе признается, что ЕС сейчас «почти полностью зависит от США и Азии» в поставках самых современных чипов.

Читайте также: Япония инвестирует $16 млрд в чипы для ИИ: ставка на Rapidus в гонке с лидерами

Сколько чипов производит ЕС

Сейчас Евросоюз производит менее 10% мировых полупроводников. Планы удвоить долю ЕС на глобальном рынке чипов к 2030 году уже отстают от графика.

В то же время, мир остается критически зависимым от Тайваня, где расположен крупнейший производитель чипов TSMC. На остров приходится более 90% производства самых современных полупроводников.

Китай неоднократно угрожал применить силу против Тайваня, если Тайбэй и дальше отказываться признавать претензии Пекина на суверенитет над островом. Любой конфликт в регионе может привести к глобальному дефициту компонентов, необходимых для производства смартфонов, автомобилей, дата-центров для ИИ и медицинского оборудования.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 1

+
0
IrishRepublican
IrishRepublican
29 мая 2026, 16:33
#
«Плани подвоїти частку ЄС на глобальному ринку чипів до 2030 року вже відстають від графіка.»

п’ятирічку за чотири роки! справжнє соцсорєвнованіє від євросовків!
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами