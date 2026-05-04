Польская компания PZU приобретает крупнейшего страховщика жизни в Украине

Польская группа PZU заключила соглашение о приобретении 100% акций MetLife Ukraina — крупнейшего страховщика жизни в Украине. Сделка призвана укрепить присутствие группы в Центрально-Восточной Европе и расширить масштабы бизнеса в сегменте страхования жизни. Об этом сообщает PZU 4 мая.

MetLife Ukraine переходит под контроль PZU

MetLife Ukraina — крупнейший страховщик жизни в Украине с долей рынка около 50% и примерно 900 тыс. активных клиентов. Компания работает в сфере индивидуального и группового страхования жизни, а также предлагает медицинские и корпоративные программы через брокеров, банки и агентскую сеть.

В PZU заявили, что сделка соответствует долгосрочной стратегии развития международной страховой группы в Центрально-Восточной Европе. В компании также считают, что приобретение расширит её присутствие в Украине и укрепит продуктовые компетенции и клиентскую базу.

Финансовые аргументы сделки

PZU называет этот актив финансово привлекательным благодаря сильной капитальной позиции, доходности на уровне около 20% и ликвидности, позволяющей выплачивать дивиденды. Отдельно группа отмечает, что украинский рынок страхования жизни остается относительно ненасыщенным по сравнению с другими странами региона, что создает возможности для дальнейшего роста.

Для PZU Ukraina это приобретение означает расширение масштабов деятельности и доступ к взаимодополняющей модели продаж. В компании также рассчитывают использовать опыт команды MetLife Ukraina для развития бизнеса и повышения стандартов обслуживания.

Согласно обзору XPRIMM со ссылкой на Национальный банк Украины, страховой рынок Украины в 2025 году вырос на 36,24% до 74 млрд грн, из которых 6,01 млрд грн пришлось на страхование жизни.

