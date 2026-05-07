Инфляция в апреле значительно ускорилась: как изменились цены

Инфляция на потребительском рынке в апреле 2026 года по сравнению с мартом составила 1,4%, с апрелем 2025 года — 8,6%. Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики, опубликованные 7 мая.

Как изменилась инфляция

Базовая инфляция в апреле по сравнению с мартом составила 0,9%, с апрелем 2025 года — 7,6%.

Что подорожало больше всего

На потребительском рынке в апреле цены на продукты питания и безалкогольные напитки выросли на 1,9%.

Больше всего (на 16,7%) подорожали продукты переработки зерновых. На 3,6−1,5% выросли цены на сахар, подсолнечное масло, хлеб, макаронные изделия, рыбу и продукты из рыбы, мясо и мясопродукты, фрукты, овощи, рис.

В то же время, на 3,4% подешевели яйца, на 1,5−0,5% снизились цены на масло, сыры, сало.

Цены на алкогольные напитки и табачные изделия повысились на 1,2%, что связано с удорожанием табачных изделий на 1,8%.

Цены на транспорт выросли на 4,7% главным образом из-за подорожания топлива и смазочных масел на 7,9% и проезда в автодорожном и железнодорожном пассажирском транспорте на 6,5% и 4,4% соответственно.

Напомним

Как писал «Минфин», март 2026 принес заметное ускорение потребительских цен в Украине. Месячная инфляция составила 1,7%, а в годовом исчислении (по сравнению с мартом прошлого года) темпы роста цен достигли 7,9%. Базовая инфляция также продемонстрировала восходящий тренд, зафиксировавшись на отметке 1,5% в месяц.