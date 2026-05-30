В Украине нет жилья для массового возвращения беженцев из-за границы — депутат

Украина пока не имеет комплексной инфраструктурной готовности и четкой стратегии для принятия миллионов граждан, выехавших за границу из-за полномасштабного вторжения. Об этом в эфире телеканала «День.LIVE» заявил народный депутат от фракции «Слуга народа» Сергей Козырь.

► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

По его словам, государство сначала должно решить жилищные проблемы тех внутренне перемещенных лиц (ВПЛ), которые уже находятся в относительно безопасных регионах страны. Без подготовки надлежащего жилищного фонда массовое возвращение людей приведет к гуманитарному кризису.

Куда селить людей

По словам Козыра, социологические замеры европейских партнеров свидетельствуют, что из примерно 8 миллионов украинских беженцев около 50%, то есть условно 4 миллиона человек, намерены вернуться домой при условии наступления фактора безопасности. Однако государство к такому сценарию совершенно не готово.

«Готово ли наше государство принять еще условно плюс-минус 4 миллиона человек? Из них половина будут точно те люди, которым некуда вернуться. Они из разрушенных городов, из разрушенной инфраструктуры. Куда мы их поселим? Общежития, спортзалы, школы? Куда мы их снова будем селить? То есть, для этого нужно готовиться. А чтобы готовиться их принять, нужно сначала разобраться с ВПЛ, которые сейчас находятся в Украине, и удовлетворить их потребности», — подчеркнул народный депутат.

Формула возврата

По мнению Козыра, государство должно компенсировать людям потерянное время и помочь восстановить жизнь, которую в мирных условиях человек строит годами с самого детства. Чтобы побудить беженцев вернуться, власти обязаны комплексно сшить государственную программу и предоставить четкие ответы в трех ключевых сферах:

Жилье

Работа

Социальный пакет

При этом он отверг тезис, что украинцы не вернутся из-за финансового фактора, сравнивая зарплату в Украине и за рубежом. По его словам, жизнь за границей для многих не проста, и стремление вернуться домой остается высоким, но людям нужны гарантии базовых условий для жизни.

Читайте также: Средняя зарплата в Украине выросла на 0,5%, но в IT упала почти на 8 тысяч — Госстат

План для тех, кто решит остаться

Для той части граждан, которая все же решит окончательно ассимилироваться в ЕС, у государства также должно быть стратегия. Задача Украины не потерять с ними связь, а системно компоновать их в украинские диаспоры за рубежом. Это позволит сохранить национальную идентичность и сформировать мощное лобби, поддерживающее Украину из-за рубежа в будущем.

Напомним

Министр иностранных дел Андрей Сибига на заседании Верховной Рады 29 мая заявил, что за границей сейчас находятся около 8 миллионов украинцев. Власти работают над мероприятиями, которые должны стимулировать возвращение украинцев домой.

По его словам, на сегодняшний день более 61% всех консульских услуг приходится на оформление паспортов. И уже в ближайшее время получить паспорт за границей станет проще.