Из-за российских обстрелов в шести областях Украины есть новые отключения электроэнергии

Российские войска продолжают целенаправленные удары по гражданской энергетической инфраструктуре Украины. По состоянию на утро пятницы, 29 мая, из-за очередных атак с применением артиллерии и беспилотников зафиксированы новые отключения электроэнергии у потребителей в шести областях страны. Об этом сообщает пресс-служба НЭК «Укрэнерго».

В частности, повреждения сетей в следующих областях:

Сумская;

Черниговская;

Днепропетровская;

Запорожская;

Одесская;

Херсонская.

Энергетики отмечают, что аварийно-восстановительные бригады начинают ремонты повсюду, где это позволяет ситуация с безопасностью.

Более 20 населенных пунктов без света

Помимо боевых действий на состояние энергосистемы повлияли сложные погодные условия. Из-за сильных грозов и порывов ветра на утро полностью или частично без электроснабжения оставались около 20 населенных пунктов в трех областях: Киевской, Днепропетровской и Сумской. Ликвидация последствий непогоды продолжается.

Ситуация в энергосистеме

По данным мониторинга Укрэнерго, общий уровень потребления электроэнергии по состоянию на 9:30 пятницы остается стабильным и соответствует показателям предыдущего дня.

Несмотря на отсутствие экстренного дефицита, диспетчеры призывают украинцев к разумному потреблению, чтобы поддержать энергосистему.

«Активное энергопотребление сегодня целесообразно перенести на период наиболее эффективной работы промышленных солнечных электростанций — с 11.00 до 15.00. Пожалуйста, не включайте несколько мощных электроприборов одновременно в вечерние часы — с 18.00 до 22.00», — говорится в сообщении.