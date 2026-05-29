29 мая 2026, 12:01

Дело на 46 миллиардов: суд оставил под арестом украинские активы Жеваго

Северный апелляционный хозяйственный суд 20 мая 2026 в очередной раз подтвердил правомерность ареста украинских активов экс-собственника банка «Финансы и кредит» Константина Жеваго. Фонд гарантирования вкладов физических лиц инициировал арест для обеспечения своего иска против Жеваго на сумму 46 млрд грн по ущербу, нанесенному банку и его кредиторам, в рамках дела № 910/268/23. Об этом сообщает пресс-служба ФГВФЛ.

Дело на 46 миллиардов: суд оставил под арестом украинские активы Жеваго
Фото: Константин Жеваго

Апелляционный суд учел доказательства Фонда о том, что Жеваго нарушил нормы законодательства (ст. 52 Закона Украины «О системе гарантирования вкладов»). Как бенефициар неплатежеспособного банка, он был обязан предоставить полную информацию обо всех своих активах и финансовых обязательствах по требованию Фонда, однако не сделал этого.

По данным ФГВФЛ, эксвладелец банка «Финансы и кредит» долгое время пытался скрыть факты владения имуществом, за счет которого в будущем планируют удовлетворить исковые требования.

«В исках против связанных лиц сохранение активов является одним из важнейших направлений работы. Из-за сложности этой категории дел их рассмотрение длится годами, дела снова и снова возвращаются в предыдущие инстанции, а бывшие владельцы банков прилагают колоссальные усилия, чтобы скрывать активы и ничего не возвращать кредиторам даже в случае судебного решения о возмещении убытков», — отметил заместитель директора-распорядителя Фонда Виктор Новиков.

Какие активы остаются заблокированными

На сегодняшний день остаются арестованными все украинские активы Жеваго, которыми он владеет опосредованно через горнорудную компанию Ferrexpo AG:

  • часть корпоративных прав в размере 50,3% от уставного капитала ЧАО «Полтавский горно-обогатительный комбинат» (ГОК);
  • часть корпоративных прав в размере 50,3% уставного капитала ООО «Еристовский ГОК»;
  • часть корпоративных прав в размере 50,3% уставного капитала ООО «Билановский ГОК».

Предыстория конфликта

4 января 2023 года Фонд гарантирования подал иск в Хозяйственный суд г. Киева против собственника банка «Финансы и кредит» о возмещении убытков банка и его кредиторов на сумму почти 46 млрд грн.

Эти убытки были нанесены в результате схемного вывода средств, в частности, систематического кредитования связанных с Жеваго компаний без надлежащего обеспечения и перечисления кредитных средств принадлежащим ему же компаниям-нерезидентам. Эти компании не вернули полученные кредиты и в большинстве своем оказались неплатежеспособными.

В основу указанного иска Фонда гарантирование вкладов легли материалы, документы и доказательства, собранные ранее, при подготовке и рассмотрении Высоким Судом Англии и Уэльса дела по иску Фонда против владельца банка.

По этому делу английский суд признал, что оснований для всемирного ареста активов Жеваго достаточно и получил его письменное обязательство не уклоняться от участия в судебном процессе в Украине.

В то же время суд пришел к выводу, что у него нет юрисдикции для рассмотрения дела из-за необходимости применения украинского законодательства. После получения этого решения Фонд гарантирования вкладов физических лиц 4 января 2023 года подал иск в Хозяйственный суд г. Киева против владельца банка «Финансы и кредит» и 1 марта 2023 года инициировал арест его активов.

Роман Мирончук
