Главные финансовые новости за неделю, 16−20 марта.
Главное за неделю: НБУ сохранил ставку, повышение налогов, листинг украинской компании на Nasdaq
НБУ сохранил учетную ставку на уровне 15%
НБУ откладывает дальнейшее смягчение процентной политики ввиду рисков усиления инфляционного давления и ухудшения инфляционных ожиданий. Это решение будет способствовать поддержанию привлекательности гривневых инструментов, стабильности валютного рынка и контролируемости ожиданий с целью сохранения умеренной инфляции в этом году и ее приведения к целевому показателю в 5% в долгосрочной перспективе.
Кабмин «проталкивает» новый масштабный налоговый закон для разблокирования 90 млрд евро от ЕС
Кабинет Министров приступил ко второй попытке провести через парламент масштабный налоговый законопроект, который вводит налоги на посылки и цифровые платформы, а также обязывает четверть миллиона индивидуальных предпринимателей уплачивать НДС. Эти меры, являющиеся частью структурных ориентиров для разблокирования международного финансирования, должны приносить бюджету 60 миллиардов гривен ежегодно.
ФРС второй раз подряд оставила ставку без изменений. Как отреагировал рынок
ФРС США сохранила ставку в диапазоне 3,5−3,75%, говорится в сообщении на сайте регулятора. Решение полностью соответствует ожиданиям экономистов и участников рынка.
Украинский стартап Swarmer начал торги на Nasdaq с ростом на 520%, но IPO назвали провальным
Размещение акций украинского разработчика военного программного обеспечения Swarmer на американской бирже Nasdaq ознаменовалось беспрецедентной спекулятивной волатильностью. Несмотря на то, что в начале торгов компания была оценена всего в 60 миллионов долларов, к концу первого дня её капитализация превысила отметку в 380 миллионов долларов. Эксперты уже назвали это событие одним из худших примеров проведения IPO в истории фондового рынка США из-за колоссальной ошибки в прайсинге.
В феврале валютные депозиты населения выросли до самого высокого уровня почти за 10 лет — эксперт
Банковский сектор Украины в начале 2026 года демонстрирует рекордные показатели накоплений. Несмотря на постепенное снижение процентных ставок, украинцы активно диверсифицируют свои сбережения, обновляя многолетние максимумы как в гривне, так и в иностранной валюте.
В Украине начинает работу ещё один банк: что известно
«Юте Банк», созданный Фондом гарантирования вкладов физических лиц в качестве переходного банка на базе неплатежеспособного АО «РВС БАНК», изменил статус переходного банка и выходит на банковский рынок Украины.
Разрушенная производственная база и дефицит валюты привели к падению реального ВВП Украины на 1,5% — ИЭД
Украинская экономика вновь оказалась в зоне рецессии под давлением разрушений инфраструктуры, острой нехватки энергии и стремительного роста импорта. Реальный сектор сокращается, торговый дисбаланс углубляется, а финансовая стабильность все больше зависит от кредитных траншей и выполнения непопулярных фискальных обязательств перед международными партнерами.
Исторический шаг для Уолл-стрит: SEC разрешила торговлю токенизированными акциями на Nasdaq
Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) приняла революционное решение, которое открывает новую главу в истории мировых финансов. 18 марта регулятор официально утвердил изменения в правилах биржи Nasdaq, разрешив торговлю ценными бумагами в форме цифровых токенов.
