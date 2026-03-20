Главное за неделю: НБУ сохранил ставку, повышение налогов, листинг украинской компании на Nasdaq

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Пресейлы
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

20 марта 2026, 20:00 Читати українською

Главное за неделю: НБУ сохранил ставку, повышение налогов, листинг украинской компании на Nasdaq

Главные финансовые новости за неделю, 16−20 марта.

Главные финансовые новости за неделю, 16−20 марта.

НБУ сохранил учетную ставку на уровне 15%

НБУ откладывает дальнейшее смягчение процентной политики ввиду рисков усиления инфляционного давления и ухудшения инфляционных ожиданий. Это решение будет способствовать поддержанию привлекательности гривневых инструментов, стабильности валютного рынка и контролируемости ожиданий с целью сохранения умеренной инфляции в этом году и ее приведения к целевому показателю в 5% в долгосрочной перспективе.

Кабмин «проталкивает» новый масштабный налоговый закон для разблокирования 90 млрд евро от ЕС

Кабинет Министров приступил ко второй попытке провести через парламент масштабный налоговый законопроект, который вводит налоги на посылки и цифровые платформы, а также обязывает четверть миллиона индивидуальных предпринимателей уплачивать НДС. Эти меры, являющиеся частью структурных ориентиров для разблокирования международного финансирования, должны приносить бюджету 60 миллиардов гривен ежегодно.

ФРС второй раз подряд оставила ставку без изменений. Как отреагировал рынок

ФРС США сохранила ставку в диапазоне 3,5−3,75%, говорится в сообщении на сайте регулятора. Решение полностью соответствует ожиданиям экономистов и участников рынка.

Украинский стартап Swarmer начал торги на Nasdaq с ростом на 520%, но IPO назвали провальным

Размещение акций украинского разработчика военного программного обеспечения Swarmer на американской бирже Nasdaq ознаменовалось беспрецедентной спекулятивной волатильностью. Несмотря на то, что в начале торгов компания была оценена всего в 60 миллионов долларов, к концу первого дня её капитализация превысила отметку в 380 миллионов долларов. Эксперты уже назвали это событие одним из худших примеров проведения IPO в истории фондового рынка США из-за колоссальной ошибки в прайсинге.

В феврале валютные депозиты населения выросли до самого высокого уровня почти за 10 лет — эксперт

Банковский сектор Украины в начале 2026 года демонстрирует рекордные показатели накоплений. Несмотря на постепенное снижение процентных ставок, украинцы активно диверсифицируют свои сбережения, обновляя многолетние максимумы как в гривне, так и в иностранной валюте.

В Украине начинает работу ещё один банк: что известно

«Юте Банк», созданный Фондом гарантирования вкладов физических лиц в качестве переходного банка на базе неплатежеспособного АО «РВС БАНК», изменил статус переходного банка и выходит на банковский рынок Украины.

Разрушенная производственная база и дефицит валюты привели к падению реального ВВП Украины на 1,5% — ИЭД

Украинская экономика вновь оказалась в зоне рецессии под давлением разрушений инфраструктуры, острой нехватки энергии и стремительного роста импорта. Реальный сектор сокращается, торговый дисбаланс углубляется, а финансовая стабильность все больше зависит от кредитных траншей и выполнения непопулярных фискальных обязательств перед международными партнерами.

Исторический шаг для Уолл-стрит: SEC разрешила торговлю токенизированными акциями на Nasdaq

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) приняла революционное решение, которое открывает новую главу в истории мировых финансов. 18 марта регулятор официально утвердил изменения в правилах биржи Nasdaq, разрешив торговлю ценными бумагами в форме цифровых токенов.

Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривает 1 незарегистрированный посетитель.
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами