Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
19 марта 2026, 12:17

Исторический шаг для Уолл-стрит: SEC разрешила торговлю токенизированными акциями на Nasdaq

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) приняла революционное решение, открывающее новую главу в истории мировых финансов. 18 марта регулятор официально утвердил изменения в правила биржи Nasdaq, разрешив торговлю ценными бумагами в форме цифровых токенов.

Исторический шаг для Уолл-стрит: SEC разрешила торговлю токенизированными акциями на Nasdaq
► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Это решение, принятое в рамках заявки под номером SR-NASDAQ-2025−072, впервые в истории США дает традиционной фондовой бирже право полноценно интегрировать блокчейн-активы в свою основную торговую инфраструктуру.

Механика торгов

Согласно новым правилам, токенизированные акции не будут разделены в отдельный сегмент. Напротив, они станут органической частью существующей экосистемы Nasdaq. Ключевые принципы работы новой модели выглядят следующим образом:

  • Единый рынок: токенизированные и обыкновенные акции будут торговаться в одной «биржевой стакане» (книге ордеров) с идентичным приоритетом исполнения ордеров.
  • Уровни права: владельцы цифровых токенов получают тот же набор прав, что и обычные акционеры — право на дивиденды, участие в голосованиях и аналогичные сроки расчетов (по стандарту T+1).
  • Унификация: рыночные данные, торговые тикеры, коды CUSIP и комиссионные сборы будут одинаковыми, независимо от формы актива.
  • Доступные активы: на первом этапе токенизация охватит акции из престижного индекса Russell 1000, а также крупные биржевые фонды (ETF), отслеживающие индексы S&P 500 и Nasdaq-100.

Процесс запуска реализуется через пилотную программу Депозитарной трастовой компании (DTC), которая гарантирует надежность клиринга и расчетов в новом формате. Трейдеры смогут выбирать желаемую форму актива при выставлении ордера с помощью специальной отметки («флажка»).

Если определенные технические условия для токенизированного соглашения не будут выполнены, система автоматически обработает операцию в традиционном формате.

Контроль и безопасность

SEC особо подчеркнула, что внедрение блокчейн-технологий не означает ослабления надзора. Интеграция построена так, чтобы не нарушать базовую логику рынка:

  • Все обычные типы ордеров и сложные торговые стратегии остаются доступными для участников.
  • Токенизированные активы принимают участие во всех официальных торговых сессиях без ограничений.
  • Система надзора и жесткий контроль со стороны Управления финансовой индустрии (FINRA) будут действовать в полном объеме.
  • Цифровая форма актива должна быть полностью взаимозаменяема с бумажной или электронной формой записи.

Регулятор уверен, что такой подход поможет предотвращать мошенничество, обеспечит справедливые условия конкуренции и надежно защитит права инвесторов.

Реакция экспертов: путь к круглосуточным торгам

Финансовое сообщество приняло решение SEC как исторический триумф концепции «программированных активов». Операционный директор Clearpool Стивен Ву отметил, что хотя переход к расчетам T+1 уже был большим достижением, настоящей целью является переход к расчетам в реальном времени (T+0) и непрерывным торгам в режиме 24/7.

Самар Сен из компании Talos добавил, что институциональные гиганты будут внимательно следить за тем, как новая система справится с ликвидностью и синхронизируется с действующими клиринговыми механизмами.

Аналитики крипторинки, в том числе известный эксперт под псевдонимом Crypto Patel, считают это решение «зеленым светом» для всего сектора токенизации реальных активов (RWA). По их мнению, официальное принятие блокчейна Уолл-стрит является мощным положительным сигналом для экосистемы Ethereum и специализированных проектов, таких как ONDO.

На момент написания новости совокупная капитализация сектора RWA уже достигла $27,32 млрд, и решение о Nasdaq может стать катализатором для дальнейшего стремительного роста.

InvestMarket от «Минфин» — онлайн-навигатор на рынке инвестиций. Сравните условия и выбирайте проекты для инвестирования

Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
