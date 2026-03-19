Исторический шаг для Уолл-стрит: SEC разрешила торговлю токенизированными акциями на Nasdaq

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) приняла революционное решение, открывающее новую главу в истории мировых финансов. 18 марта регулятор официально утвердил изменения в правила биржи Nasdaq, разрешив торговлю ценными бумагами в форме цифровых токенов.

Это решение, принятое в рамках заявки под номером SR-NASDAQ-2025−072, впервые в истории США дает традиционной фондовой бирже право полноценно интегрировать блокчейн-активы в свою основную торговую инфраструктуру.

Механика торгов

Согласно новым правилам, токенизированные акции не будут разделены в отдельный сегмент. Напротив, они станут органической частью существующей экосистемы Nasdaq. Ключевые принципы работы новой модели выглядят следующим образом:

Единый рынок: токенизированные и обыкновенные акции будут торговаться в одной «биржевой стакане» (книге ордеров) с идентичным приоритетом исполнения ордеров.

Уровни права: владельцы цифровых токенов получают тот же набор прав, что и обычные акционеры — право на дивиденды, участие в голосованиях и аналогичные сроки расчетов (по стандарту T+1).

Унификация: рыночные данные, торговые тикеры, коды CUSIP и комиссионные сборы будут одинаковыми, независимо от формы актива.

Доступные активы: на первом этапе токенизация охватит акции из престижного индекса Russell 1000, а также крупные биржевые фонды (ETF), отслеживающие индексы S&P 500 и Nasdaq-100.

Процесс запуска реализуется через пилотную программу Депозитарной трастовой компании (DTC), которая гарантирует надежность клиринга и расчетов в новом формате. Трейдеры смогут выбирать желаемую форму актива при выставлении ордера с помощью специальной отметки («флажка»).

Если определенные технические условия для токенизированного соглашения не будут выполнены, система автоматически обработает операцию в традиционном формате.

Контроль и безопасность

SEC особо подчеркнула, что внедрение блокчейн-технологий не означает ослабления надзора. Интеграция построена так, чтобы не нарушать базовую логику рынка:

Все обычные типы ордеров и сложные торговые стратегии остаются доступными для участников.

Токенизированные активы принимают участие во всех официальных торговых сессиях без ограничений.

Система надзора и жесткий контроль со стороны Управления финансовой индустрии (FINRA) будут действовать в полном объеме.

Цифровая форма актива должна быть полностью взаимозаменяема с бумажной или электронной формой записи.

Регулятор уверен, что такой подход поможет предотвращать мошенничество, обеспечит справедливые условия конкуренции и надежно защитит права инвесторов.

Реакция экспертов: путь к круглосуточным торгам

Финансовое сообщество приняло решение SEC как исторический триумф концепции «программированных активов». Операционный директор Clearpool Стивен Ву отметил, что хотя переход к расчетам T+1 уже был большим достижением, настоящей целью является переход к расчетам в реальном времени (T+0) и непрерывным торгам в режиме 24/7.

Самар Сен из компании Talos добавил, что институциональные гиганты будут внимательно следить за тем, как новая система справится с ликвидностью и синхронизируется с действующими клиринговыми механизмами.

Аналитики крипторинки, в том числе известный эксперт под псевдонимом Crypto Patel, считают это решение «зеленым светом» для всего сектора токенизации реальных активов (RWA). По их мнению, официальное принятие блокчейна Уолл-стрит является мощным положительным сигналом для экосистемы Ethereum и специализированных проектов, таких как ONDO.

На момент написания новости совокупная капитализация сектора RWA уже достигла $27,32 млрд, и решение о Nasdaq может стать катализатором для дальнейшего стремительного роста.