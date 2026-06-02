Цены в ЕС пошли вверх: почему Украине следует готовиться к последствиям

Инфляция в ЕС в мае 2026 года достигла максимума 33 месяцев — 3,2% годовых (против 3% в апреле). Это предварительная оценка Евростата, пишет финансовый аналитик Андрей Шевчишин.

Что толкает инфляцию

Ключевой драйвер — горючее, рост на 10,9% р/с (ускорение с 10,8% в апреле). Далее сфера услуг 3,5% р/с (против 3% в апреле) и продуктах питания (+2% р/с, замедление после 2,2% в апреле).

Почему это важно для Украины

Во-первых, мы «импортируем европейскую инфляцию», поскольку наш импорт львиной долей идет из ЕС, и есть европейские товары. Дороже у них, соответственно, дороже у нас.

Во-вторых, эти данные влияют на решение ЕЦБ и соответственно на EURUSD. Поскольку цены ускоряются, ЕЦБ не будет понижать ставку, а соответственно, евро растет против доллара. А поскольку НБУ преимущественно сейчас держит курс евро по отношению к гривне, то рост евро в мире будет сдерживать рост доллара к гривне.

В третьих, беженцы в европейских странах больше тратят, а гастарбайтеры меньше перечисляют в Украину.

Напомним

Как писал ранее Минфин, после длительного периода стабилизации потребительские цены в Украине вернулись к росту. По данным Национального банка, продолжавшийся с июня 2025 года цикл замедления инфляции завершился в январе 2026-го. Главным фактором усиления ценового давления стало существенное удорожание энергоресурсов.