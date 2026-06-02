Эксочельщик управления Минюста должен оплатить государству 3,3 млн грн за Range Rover, оформленный на дочь — ВС

Верховный Суд подтвердил законность взыскания в доход государства 3,29 млн грн с бывшего начальника Юго-Восточного межрегионального управления по исполнению уголовных наказаний Министерства юстиции Вадима Кириенко. Речь идет о стоимости автомобиля Range Rover Velar, который был оформлен на его дочь, но признан необоснованным активом. Об этом сообщает «Судебно-юридическая газета».

Соответствующее постановление Кассационный гражданский суд в составе Верховного Суда принял 20 мая 2026 г. по делу № 991/1453/25.

Как установили суды, в 2023 году дочь чиновника приобрела автомобиль стоимостью $90 тысяч, или 3,29 млн грн по тогдашнему курсу. В то же время она была студенткой дневной формы обучения и не имела официальных доходов, позволяющих совершить такую покупку.

Специализированная антикоррупционная прокуратура доказывала, что транспортное средство фактически было приобретено в интересах отца, который мог прямо или косвенно распоряжаться этим активом. Анализ доходов семьи, деклараций и банковских документов показал, что законных средств для покупки автомобиля у семьи не было.

Ранее Высший антикоррупционный суд признал автомобиль необоснованным активом и постановил взыскать его стоимость в доход государства. Апелляционная палата ВАКС поддержала это решение.

Рассмотрев кассационную жалобу, Верховный суд согласился с выводами предыдущих инстанций. Суд отметил, что актив может быть признан необоснованным не только тогда, когда он оформлен непосредственно на должностного лица, но и когда имущество регистрируется на других лиц, но фактически контролируется им.

Суд также отклонил аргументы ответчиков о том, что средства на приобретение автомобиля происходили из наследства, личных сбережений дочери или финансовой помощи ее будущего мужа, поскольку эти утверждения не были подтверждены надлежащими доказательствами.

Верховный Суд дал разъяснения по применению института гражданской конфискации (конфискация in rem — против вещи). ВС подчеркнул, что в таких процессах действует гражданско-правовой стандарт «баланса вероятностей».

В отличие от уголовного производства, где вина должна быть доказана «вне разумного сомнения», по делам о необоснованных активах суд принимает решение в пользу той стороны, чья совокупность доказательств более убедительна. Поскольку госслужащий не смог подтвердить легальность происхождения средств, а позиция САП была обоснованной, иск был удовлетворен в полном объеме.