Минфин привлек от ОВГЗ на 1,2 млрд грн меньше, чем неделей ранее

Министерство финансов 2 июня на аукционе по размещению облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) привлекло в государственный бюджет 3,17 млрд грн, что на 1,2 млрд грн меньше, чем на прошлой неделе — 4,37 млрд грн. Об этом свидетельствуют данные министерства.

Что предлагали инвесторам

Министерство финансов традиционно предложило инвесторам гривневые военные облигации:

1,14 млрд грн под 15,15% (с/с 15,15%) с погашением 21 июля 2027 года (на прошлой неделе уровень доходности был 15,15%, средневзвешенный — 15,15%);

2,03 млрд грн под 15,84% (с/с 15,84%) с погашением 26 апреля 2028 года (на прошлой неделе уровень доходности был 15,85%, средневзвешенный — 15,85%).

О военных облигациях

Военные облигации — это инвестиционный инструмент поддержки государственного бюджета, доступный для граждан, бизнеса и иностранных инвесторов.

Средства от облигаций, привлеченные в государственный бюджет Украины, используются на бесперебойное обеспечение финансовых потребностей государства в условиях военного положения — социальные и оборонные.

Каждый вторник Минфин проводит аукционы по продаже военных ОВГЗ. Объявление и результаты аукционов публикуются здесь.