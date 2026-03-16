Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Пресейлы
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

16 марта 2026, 14:17 Читати українською

В Украине начинает работу еще один банк: что известно

«Юте Банк», созданный как переходный банк Фондом гарантирования вкладов физических лиц на базе неплатежеспособного АО «РВС БАНК», изменил статус переходного и выходит на банковский рынок Украины. Об этом говорится в сообщении Фонда.

Что известно о выходе банка на рынок

Национальный банк Украины подтвердил соответствие банка всем требованиям по капиталу и ликвидности. Соответственно, Фонд прекращает полномочия своего куратора с «Юте Банком».

«Этот кейс демонстрирует, что урегулирование банков, прежде всего, является механизмом сохранения бизнеса и его дальнейшего развития. Фонд создал новый банк, который продолжит работу на украинском рынке. Это результат системной работы Фонда и реализация наилучших подходов к урегулированию неплатежеспособных банков. Примеры урегулирования банков, осуществленные Фондом, соответствуют директивам ЕС, которые мы постепенно интегрируем в украинскую систему гарантирования вкладов», — отметила директор-распорядитель Фонда гарантирования вкладов Ольга Билай.

Читайте: Эстонская Iute Group вливает 300 млн грн в обанкротившийся «РВС Банк», чтобы закрепить контроль над дешевым активом

Как отметила Билай, это первый случай создания переходного банка в Украине с привлечением иностранного инвестора и третий кейс урегулирования, реализованный во время полномасштабной войны. Выход нового банка на рынок стал возможным благодаря эффективному сотрудничеству Фонда гарантирования вкладов, государственных институций и международного бизнеса, что подтверждает доверие инвесторов к украинской финансовой системе даже в сложных условиях.

Как будет работать банк

«Юте банк» будет работать как цифровой банк, ориентированный прежде всего на розничных клиентов. Учреждение будет предоставлять основные банковские услуги, включая депозитные и кредитные продукты, платежи, операции и иностранную валюту.

«Завершение переходного периода позволяет банку приступить к работе уже как полноценному участнику рынка. Мы ценим сотрудничество с Фондом гарантирования вкладов и Национальным банком Украины в течение этого процесса. Нашим ближайшим приоритетом является возобновление банковских услуг для клиентов. На следующем этапе мы внедрим цифровые финансовые решения для наших клиентов», — отметил глава «Юте Банка» Артур Муравицкий.

Предыстория

Как писал «Минфин», 100% акций, созданного Фондом «Переходного банка «Юте Банк», 15 января было продано эстонской банковской группе Iute Group AS, ставшей победителем открытого конкурса по выводу АО «РВС БАНК» с рынка. Среди нескольких предложений Фонд избрал соответствующую принципу наименьших затрат.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривает timion и 22 незарегистрированных посетителя.
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами