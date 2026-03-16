В Украине начинает работу еще один банк: что известно

« Юте Банк », созданный как переходный банк Фондом гарантирования вкладов физических лиц на базе неплатежеспособного АО «РВС БАНК», изменил статус переходного и выходит на банковский рынок Украины. Об этом говорится в сообщении Фонда.

Что известно о выходе банка на рынок

Национальный банк Украины подтвердил соответствие банка всем требованиям по капиталу и ликвидности. Соответственно, Фонд прекращает полномочия своего куратора с «Юте Банком».

«Этот кейс демонстрирует, что урегулирование банков, прежде всего, является механизмом сохранения бизнеса и его дальнейшего развития. Фонд создал новый банк, который продолжит работу на украинском рынке. Это результат системной работы Фонда и реализация наилучших подходов к урегулированию неплатежеспособных банков. Примеры урегулирования банков, осуществленные Фондом, соответствуют директивам ЕС, которые мы постепенно интегрируем в украинскую систему гарантирования вкладов», — отметила директор-распорядитель Фонда гарантирования вкладов Ольга Билай.

Читайте: Эстонская Iute Group вливает 300 млн грн в обанкротившийся «РВС Банк», чтобы закрепить контроль над дешевым активом

Как отметила Билай, это первый случай создания переходного банка в Украине с привлечением иностранного инвестора и третий кейс урегулирования, реализованный во время полномасштабной войны. Выход нового банка на рынок стал возможным благодаря эффективному сотрудничеству Фонда гарантирования вкладов, государственных институций и международного бизнеса, что подтверждает доверие инвесторов к украинской финансовой системе даже в сложных условиях.

Как будет работать банк

«Юте банк» будет работать как цифровой банк, ориентированный прежде всего на розничных клиентов. Учреждение будет предоставлять основные банковские услуги, включая депозитные и кредитные продукты, платежи, операции и иностранную валюту.

«Завершение переходного периода позволяет банку приступить к работе уже как полноценному участнику рынка. Мы ценим сотрудничество с Фондом гарантирования вкладов и Национальным банком Украины в течение этого процесса. Нашим ближайшим приоритетом является возобновление банковских услуг для клиентов. На следующем этапе мы внедрим цифровые финансовые решения для наших клиентов», — отметил глава «Юте Банка» Артур Муравицкий.

Предыстория

Как писал «Минфин», 100% акций, созданного Фондом «Переходного банка «Юте Банк», 15 января было продано эстонской банковской группе Iute Group AS, ставшей победителем открытого конкурса по выводу АО «РВС БАНК» с рынка. Среди нескольких предложений Фонд избрал соответствующую принципу наименьших затрат.