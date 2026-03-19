НБУ сохранил учетную ставку на уровне 15%

Правление Национального банка приняло решение о сохранении учетной ставки на уровне 15% годовых. Об этом заявил глава НБУ Андрей Пышный во время брифинга по монетарной политике, 19 марта.

► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Решение правления

«Правление Национального банка Украины приняло решение сохранить учетную ставку на уровне 15%. НБУ отсрочивает дальнейшее смягчение процентной политики ввиду рисков усиления инфляционного давления и ухудшения инфляционных ожиданий. Это решение поддержит привлекательность гривневых инструментов, устойчивость валютного рынка и контролируемость мер по их целям 5% на горизонте политики. В случае сохранения рисков для ценовой динамики НБУ воздержится от дальнейшего смягчения процентной политики, а за их усиление — будет готов повысить учетную ставку и принять дополнительные меры», — отметил Пишиный.

Напомним

29 января 2026 г. правление НБУ приняло решение о снижении учетной ставки на 0,5 п.п до 15% годовых.

Что означает изменение ставки

Изменение учетной ставки является важным сигналом для определения банками процентных ставок по вкладам и займам. Чем выше ключевая ставка, тем дороже кредиты и депозиты в нацвалюте.