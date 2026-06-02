Как будет работать бронирование после обновления критериев критичности предприятий — разъяснение Кабмина

Кабмин 30 мая 2026 принял решение , которое делает систему бронирования военнообязанных более прозрачной, справедливой и защищенной от злоупотреблений. Изменения касаются предприятий, учреждений и организаций, которые определяются критически важными для функционирования экономики и государства в условиях военного положения, сообщает пресс-служба Правительственного портала 2 июня.

Какие обновления

Первый блок касается зарплатного критерия. Для подтверждения критичности предприятия, а также для бронирования работника, устанавливается требование уровня зарплаты на уровне трех минимальных заработных плат. Это 25 941 грн. Для предприятий на прифронтовых территориях сохраняется отдельное условие на уровне 2,5 минимальной заработной платы, то есть 21618 грн.

Второй блок касается работников, работающих по совместительству или имеющих отсрочку по другим основаниям. Такой работник будет учитываться в квоту бронирования только один раз по одному месту работы. Это позволит избежать ситуаций, когда один человек одновременно увеличивает квоту на бронирование на нескольких предприятиях.

Третий блок касается просмотра критериев критичности. Министерства, другие центральные органы исполнительной власти и областные военные администрации должны переутвердить свои критерии критичности по согласованию с Минобороны и Минэкономики. После этого предприятия, уже имеющие статус критически важных, должны подтвердить соответствие обновленным критериям.

В то же время, для бизнеса предусмотрен переходный период. Действующая критичность предприятий не отменяется автоматически. Также до 1 сентября сохраняется действующее бронирование военнообязанных работников таких предприятий.

Новые изменения в бронировании

1. Как будет работать бронирование для работников по совместительству?

Работник будет учитываться в квоту бронирования только по одному месту работы. Это не обязательно должно быть основное место работы. Если военнообязанный работает на основной работе и на нескольких предприятиях по совместительству, учесть его в количество военнообязанных, работающих на предприятии, можно только один раз.

2. Может ли работник быть забронирован на предприятии, где работает по совместительству?

Да, если именно это предприятие учитывает его в свою квоту бронирования. Главный принцип состоит в том, что один военнообязанный может быть учтен только один раз, независимо от количества мест работы.

3. Нужно ли предприятиям снова подавать документы для подтверждения критичности?

Да. Решения по подтверждению статуса критичности государственные органы будут принимать по обновленным критериям и после получения от предприятия полного пакета документов.

4. Что будет, если документы на бронирование рассматривают долго и теряют актуальность?

Государственный орган должен рассмотреть обращение предприятия в срок менее 10 рабочих дней. Чтобы избежать задержек, предприятию нужно предоставить полный и достоверный пакет документов.

5. Сохраняется ли критичность предприятия на время переходного периода?

Решения о признании предприятий критически важными, срок действия которых истекает 1 сентября.

6. Сохраняется ли действующее бронирование работников?

Да. На время переходного периода сохраняется и действующая критичность предприятий и действующее бронирование военнообязанных работников этих предприятий.

7. Что изменилось для ФОПов?

Законом Украины «О мобилизационной подготовке и мобилизации» бронирование ФОП не предусмотрено.

8. Что изменилось для государственных и коммунальных предприятий?

Изменения размера начисленной средней заработной платы застрахованных лиц, то есть работников, не касаются государственных и коммунальных предприятий.

9. Зарплатный критерий считается до или после уплаты налогов?

Речь идет о начисленной средней заработной плате, то есть к уплате налогов.

10. Не возникнет ли задержек из-за массовой подачи документов?

Правительство скоординировало работу государственных органов по соблюдению сроков рассмотрения обращений. При подаче полного и достоверного пакета документов решение должно быть принято в срок не более 10 рабочих дней.

11. Что должен делать забронированный работник критически важного предприятия?

Работнику не нужно самостоятельно представлять документы для подтверждения критичности предприятия. Ему следует проверить у работодателя, сохраняется ли действующее бронирование, следить за актуальностью военно-учетных данных и заранее уточнить свой статус у ответственного лица предприятия.

12. Что должны сделать уполномоченные лица критически важных предприятий?

Уполномоченные лица должны заблаговременно проверить, соответствует ли предприятие обновленным критериям, пересмотреть список работников для бронирования, отдельно проверить работников по совместительству, оценить уровень средней зарплаты предприятия и зарплаты работников, которых планируют бронировать, подготовить документы для подтверждения критичности и не откладывать представление до завершения перехода.

13. Где предприятия смогут узнать об обновленных критериях критичности?

Предприятия должны быть ориентированы на официальные решения органов, определяющих критичность в соответствующей сфере или регионе. После переутверждения критериев, актуальная информация будет доступна через официальные каналы соответствующего министерства, центрального органа власти или областной военной администрации.