20 марта 2026, 11:45 Читати українською

Кабмин «проталкивает» новый масштабный налоговый закон для разблокирования 90 млрд евро от ЕС

Кабинет Министров приступил ко второй попытке провести через парламент масштабный налоговый законопроект, который вводит налоги на посылки и цифровые платформы, а также обязывает четверть миллиона индивидуальных предпринимателей уплачивать НДС. Эти меры, являющиеся частью структурных ориентиров для разблокирования международного финансирования, должны приносить бюджету 60 миллиардов гривен ежегодно.

Кабинет Министров приступил ко второй попытке провести через парламент масштабный налоговый законопроект, который вводит налоги на посылки и цифровые платформы, а также обязывает четверть миллиона индивидуальных предпринимателей уплачивать НДС.

Политический паралич и цена популизма

Законопроект, который уже окрестили «Единым большим налоговым законом», является крайне важным условием для дальнейшего сотрудничества с Международным валютным фондом (миссия которого как раз сейчас работает в Киеве). Хотя самого кредита МВФ в размере $8,1 млрд хватит ровно на обслуживание предыдущих долгов перед Фондом, наличие этой программы является ключом к получению макрофинансовой помощи от ЕС на сумму €90 млрд (даже при условии преодоления вето Венгрии).

Правительство рассчитывает, что новые налоги будут приносить 60 млрд грн дополнительных доходов в год. Эта сумма равна стоимости трех зимних программ «еПоддержка» (которые обошлись бюджету в 17,8 млрд грн) или покрывает 15 месяцев финансирования правительственного кэшбэка на топливо (4 млрд грн в месяц), пишет ЕП. Несмотря на то, что меморандум с МВФ требует принятия изменений до конца марта (с прицелом на июньский пересмотр программы), депутаты наотрез отказываются голосовать за непопулярные налоговые решения, пока правительство продолжает генерировать инициативы по раздаче бюджетных средств.

В то же время представители правительства утверждают, что принятие этого документа позволит внедрить сразу три директивы ЕС (2021/514/ЕС, 2006/112/ЕС и 2006/79/ЕС) и ликвидировать схемы уклонения от уплаты налогов.

Фискализация гиг-экономики: налог на Uklon и OLX

Первый блок документа вводит так называемый «налог на OLX» для лиц, получающих доход через цифровые платформы (Bolt, Uber, Uklon, Glovo, Onlyfans, OLX и т. д.). В настоящее время такие доходы должны облагаться налогом на общих основаниях — 18% налога на доходы физических лиц (НДФЛ) и 5% военного сбора, однако из-за отсутствия контроля эти нормы массово игнорируются.

Минфин предлагает упрощенный режим: граждане будут открывать специальный банковский счет для поступлений с платформ, к которому Налоговая служба будет иметь прямой доступ. Сами компании станут налоговыми агентами и будут автоматически удерживать пониженную ставку — 5% НДФЛ и 5% военного сбора (всего 10%), освобождая физическое лицо от подачи деклараций. Льготная ставка будет действовать до достижения лимита в 834 минимальные зарплаты в год (около 7,2 млн грн), после чего налог вырастет до стандартных 23%.

Специальный режим запрещено использовать действующим индивидуальным предпринимателям, лицам, подпадающим под санкции, предпринимателям с наемными работниками, а также продавцам подакцизных товаров. Для тех, кто продает подержанные личные вещи (например, на OLX), сделано исключение: налоги не будут взиматься, если годовой доход не превышает эквивалент €2000.

Обязательное НДС для малого бизнеса: усложнение администрирования

Наибольший резонанс вызвала норма об обязательной уплате налога на добавленную стоимость (НДС) для всех «упрощенцев», чей годовой доход превышает 4 млн грн. В Минфине объясняют это евроинтеграцией: в ЕС порог для регистрации плательщиком НДС составляет €85 тыс. (около 4,33 млн грн).

По оценкам и.о. главы Государственной налоговой службы Леси Карнаух, это нововведение затронет 252 тысячи из 2,1 млн украинских индивидуальных предпринимателей. Чиновники оправдывают этот шаг тем, что около 30% предпринимателей, работающих по упрощенной системе, якобы используются для схем искусственного дробления крупного бизнеса.

Чтобы смягчить последствия чрезвычайно сложной системы администрирования НДС, законопроект предлагает для индивидуальных предпринимателей удлиненный отчетный период (3 месяца вместо 1) и символический штраф в размере 1 гривны за первые пять ошибок в течение первого года действия нормы. Официальная дата вступления механизма в силу, указанная в законопроекте, — 1 января 2027 года.

Конец дешёвым посылкам и «вечному» военному сбору

Последняя часть документа закрепляет фискальное давление. Военный сбор, который был временной мерой, предлагается закрепить на постоянной основе для финансирования обороны и послевоенного восстановления. Ставка для физических лиц останется на уровне 5%. ФЛП 1, 2 и 4 групп продолжат ежемесячно платить 10% от минимальной зарплаты (сейчас 864,7 грн), а ФЛП 3 группы — 1% от дохода.

Также отменяется льгота на беспошлинный ввоз международных посылок стоимостью до 150 евро. В настоящее время отсутствие 20% НДС и ~10% пошлины делает китайские маркетплейсы (AliExpress, Temu) чрезвычайно популярными, что вызывает возмущение у отечественного бизнеса. Правительство аргументирует этот шаг борьбой с контрабандой, когда крупные партии товара дробится на тысячи посылок. Обязанность взимать НДС возложат непосредственно на маркетплейсы. Без налогов можно будет получать только посылки от других физических лиц (например, родственников) стоимостью до €45.

Блокировка накладных и Национальная стратегия доходов

Введение НДС для индивидуальных предпринимателей является прямой реализацией «Национальной стратегии доходов до 2030 года», которая предусматривает постепенную ликвидацию упрощенной системы налогообложения в её нынешнем виде. Главный страх предпринимателей перед НДС заключается не в самой ставке налога, а в системе автоматической блокировки налоговых накладных (СМКОР). Хотя Налоговая служба недавно сообщила, что в 2026 году уровень блокировки якобы снизился до 0,1%, для малого бизнеса любая остановка регистрации накладных означает замораживание оборотных средств, невозможность возместить налоговый кредит и необходимость нанимать дорогих налоговых юристов и бухгалтеров. Фактически, обязательство вести учет НДС полностью нивелирует саму суть «упрощенной» системы для четверти миллиона микропредприятий.

Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей, журналист Ярослав Голобородько
Пишет на темы: Макроэкономика. Финансы. Инвестиции. Фондовые и валютные рынки. Крипто. Telegram: @goloborodko_ua
Источник: Минфин
Комментарии - 8

Унилий Бетменцев
Унилий Бетменцев
20 марта 2026, 12:05
Податки добре підвищувати, коли підприємці та населення бачать результат та ефективне використання.
А з 17-ти гривневими яйцями, двучешками на маскву, міндічами, барабанами-овочерізками в сховищах, кешбеками та зимовими тисячами єдине бажання — це закрити бізнес.
Перший Потужний
Перший Потужний
20 марта 2026, 13:14
Прям флешбеки після прочитаного, і це по суті тільки те, що ми знаємо…
До речі, якраз в нас «неоподатковуваний мінімум» 17 грн, може співпадіння
Перший Потужний
Перший Потужний
20 марта 2026, 13:15
Сюди ж можна додавати сміливо нескінченні тендери на prozzoro на грунтосуміші та капітальні ремонти, а ще реклама міських рад, там теж шестизначні числа
TAN72
TAN72
20 марта 2026, 12:34
Петля давно на шее у народа, её потихоньку затягивают
zevs1
zevs1
20 марта 2026, 12:50
Объясняется этот бред от Кабмина мифом о евроинтеграции, Тарас Качка представитель Власти сам сказал что евроинтеграция не светит Украине ближайшее 10-20лет а точнее никогда, в общем очередная лапша населению.
Начинайте сокращение расходов на госаппарат с себя любимых и все наладится в Украине и без кредита МВФ.
А ещё лучше пусть такой Кабмин подаст в отставку за копирование налоговых инициатив из России которые они ввели с 2026г и там массово закрывается малый бизнес вся информация в открытом доступе.
Перший Потужний
Перший Потужний
20 марта 2026, 13:13
В нас і закони з кацапами на жаль схожі частенько, тільки на наш манер
VladimirVG
VladimirVG
20 марта 2026, 13:04
Де всі бачать і репостять цю маячню, про «Наразі такі доходи мають оподатковуватися на загальних підставах — 18% податку на доходи фізичних осіб (ПДФО) та 5% військового збору…». У мінфіну якийсь свій податковий кодекс? Як було 5% ПДФО, так і залишається.
Перший Потужний
Перший Потужний
20 марта 2026, 13:12
А планується шось хороше від держави в обличчі влади, чи тільки податки і заборони із штрафами на найближчі років 100?))
