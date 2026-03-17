В феврале валютные депозиты населения увеличились до самого высокого уровня почти за 10 лет — эксперт

Банковский сектор Украины в начале 2026 демонстрирует рекордные показатели накоплений. Несмотря на постепенное снижение процентных ставок, украинцы активно диверсифицируют свои сбережения, обновляя многолетние максимумы как в гривне, так и в валюте. Финансовый аналитик Андрей Шевчишин проанализировал ключевые тренды февраля 2026 на своей странице в Facebook.

Депозитный бум: гривна и валюта растут параллельно

В феврале гривневые депозиты населения выросли до нового исторического максимума — 969,9 млрд грн. За месяц прирост составил 30,3 млрд грн, а годовой темп роста ускорился до +19,9%, что является самым высоким показателем за последние 21 месяц.

Параллельно валютные депозиты населения увеличились до $11,1 млрд в долларовом эквиваленте — это самый высокий уровень почти за десять лет — с весны 2015 года.

«Фактически видим продолжение двух параллельных моделей поведения населения. Первая — накопление гривны на счетах и депозитах благодаря доходам, бюджетным выплатам и относительно высокой номинальной ставке. Вторая — сохранение части сбережений в валюте как инструмента защиты от курсовых и военных рисков. Именно поэтому одновременное обновление максимумов в гривневых и валютных вкладах диверсификации», — отметил эксперт.

В корпоративном сегменте ситуация более сдержанна. Гривневые средства бизнеса в феврале несколько снизились до 1,217 трлн грн, тогда как валютные депозиты корпоративного сектора почти не изменились и составили $10 млрд в долларовом эквиваленте. То есть главный драйвер прироста депозитной базы сейчас — именно домохозяйства.

Доходность: депозиты против ОВГЗ

Средняя ставка по новым гривневым депозитам населения (депозиты и остатки на счетах) в феврале составила 9,9% годовых, что на 0,8 в. п. ниже, чем годом ранее. Если считать только срочные депозиты — то средняя ставка здесь выше 13,3%. Валютные депозиты населения остаются почти «символическими» по доходности — всего 0,9% годовых.

После налогообложения процентного дохода для большинства вкладчиков по ставке 18% НДФЛ + 5% военного сбора, чистая доходность гривневого депозита опускается примерно до 7,6% годовых, то есть вплоть до годовой инфляции в 7,6%, зафиксированной в феврале. По срочным депозитам чистая доходность составляет 10,3%. Иными словами, депозит в гривне сейчас скорее сохраняет покупательную способность, чем дает выраженную реальную прибыль.

На этом фоне ОВГЗ выглядят сильнее. В феврале средневзвешенная доходность гривневых ОВГЗ на вторичном рынке составила 15,7% годовых, что существенно выше банковских депозитов как до, так и после уплаты налогов.

«Именно поэтому интерес к госбумагам со стороны населения будет сохраняться, особенно если банки и дальше будут постепенно опускать депозитные ставки», — заявил Шевчишин.

Соотношение депозитов и кредитов

Если брать только операции резидентов в национальной валюте, то в банковской системе на конец февраля было 2,19 трлн грн депозитов против 0,92 трлн грн кредитов. Разница составляет около 1,27 трлн. грн.

По словам эксперта, это очень большой профицит ликвидности, объясняющий, почему банки не спешат агрессивно бороться за новые депозиты высокими ставками. Денег в системе много, а качественного спроса на кредит заметно меньше.

«Именно эта диспропорция является одной из ключевых характеристик нынешнего банковского рынка Украины. Ресурсная база растет быстрее кредитного портфеля, а значит, конкуренция между банками за пассивы ослабляется. Это оставляет фундамент для плавного снижения ставок по депозитам в последующие месяцы», — отметил Шевчишин.

Что дальше

По его словам, ближайшие месяцы предположительно пройдут под знаком постепенного снижения доходности депозитов. Решение НБУ снизить учетную ставку до 15%, а также снижение доходности краткосрочных ОВГЗ при первичных размещениях уже задает соответствующий вектор для всего процентного рынка.

В марте, на фоне роста цен на топливо, ускорения инфляции и девальвации гривны, НБУ придержит дальнейшее снижение ставки, но это не изменит общий тренд.

Для вкладчиков это означает следующее: