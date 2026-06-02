За прошлый месяц украинцы приобрели около 5,5 тыс. новых легковых автомобилей. Это на 18% меньше, чем в мае 2025 г. По отношению к апрелю 2026 г. спрос на новые авто уменьшился на 11%, сообщает Укравтопром.
Рынок новых авто просел в мае: какие марки покупали чаще всего
Какая марка самая популярная
Самой популярной маркой луны стала японская TOYOTA, продажи авто которой упали на 29% по сравнению с маем прошлого года.
Топ-10 авто месяца
- TOYOTA — 745 ед. (-29%);
- SKODA — 516 ед. (+9%);
- RENAULT — 485 ед. (-19%);
- VOLKSWAGEN — 380 ед. (-38%)
- BMW — 320 ед. (-1%);
- BYD — 312 ед. (-18%);
- HYUNDAI — 301 ед. (-13%);
- MAZDA — 283 ед. (-5%);
- NISSAN — 238 ед. (+18%)
- AUDI — 181 ед. (-28%).
Бестселлером луны стал компактный кроссовер RENAULT Duster.
Всего с начала года в стране было реализовано 27 тыс. новых легковых автомобилей, что всего на полпроцента больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Источник: Минфин
