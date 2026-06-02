2 июня 2026, 18:03 Читати українською

С начала года правительство привлекло от ОВГЗ почти 201 млрд грн

В течение января-мая 2026 года правительство Украины привлекло от размещения облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) на первичных аукционах почти 201 млрд грн в эквиваленте: 166 020,9 млн грн, $452 млн и 294,9 млн евро. На погашение по внутренним долговым государственным ценным бумагам за этот период направлено 134 105,2 млн грн, $650,0 млн и 188,8 млн евро. Об этом сообщает пресс-служба НБУ со ссылкой на данные собственного депозитария.

В целом с начала полномасштабного вторжения до 31 мая 2026 года правительство Украины на первичных аукционах привлекло более 2,2 трлн грн в эквиваленте: 1 648 136,6 млн грн, $11 243,3 млн и 3 542,1 млн евро, а на погашение за 2,2 трлн грн, $12 145,3 млн и 3 110,3 млн евро.

Доходность

Максимальная доходность ОВГЗ, размещавшихся на аукционах в мае, составила 16,15% годовых в гривне и 3,15% в долларах США. ОВГЗ, номинированные в евро, в мае не размещались.

По состоянию на 1 июня 2026 года общий портфель ОВГЗ в собственности юридических лиц составил 1 165,4 млрд грн в эквиваленте. Структура портфеля по валютам выпуска:

  • 1079402,6 млн грн;
  • $1 155,6 млн;
  • 676,4 млн евро.

Общий портфель ОВГЗ в собственности физических лиц на 1 июня 2026 года составил 148,5 млрд грн в эквиваленте. Структура портфеля по валютам выпуска:

  • 92 140,6 млн грн;
  • $1 052,5 млн;
  • 189,3 млн евро.

Общий портфель ОВГЗ в собственности нерезидентов на 1 июня 2026 года составил 16 млрд грн в эквиваленте. Структура портфеля по валютам выпуска:

  • 14 948,9 млн грн;
  • $12,8 млн;
  • 10,0 млн евро.

Подробная статистика депозитария НБУ относительно военных ОВГЗ, которые размещались на аукционах

На 1 июня 2026 года наибольший объем этих ценных бумаг по-прежнему сконцентрирован банками — первичными дилерами.

Общий портфель военных облигаций в собственности юридических лиц (без банков) по состоянию на 1 июня 2026 составил 98,9 млрд грн в эквиваленте по сравнению со 117,6 млрд грн в эквиваленте по состоянию на 1 июня 2025 года.

Структура портфеля военных ОВГЗ в собственности бизнеса по валютам выпуска:

  • 73 322,7 млн грн, или 29,2% от общего объема военных ОВГЗ, номинированных в гривне;
  • $330,4 млн, или 16,8% от общего объема военных ОВГЗ, номинированных в дол. США;
  • 213,4 млн евро, или 27,1% от общего объема военных ОВГЗ, номинированных в евро.

Общий портфель военных облигаций в собственности физических лиц по состоянию на 1 июня 2026 составил 103,4 млрд грн в эквиваленте по сравнению с 79,1 млрд грн в эквиваленте по состоянию на 1 июня 2025 года.

Структура портфеля военных ОВГЗ в собственности физических лиц по валютам выпуска:

  • 54 124,5 млн грн, или 21,5% от общего объема военных ОВГЗ, номинированных в гривне;
  • $938,8 млн, или 47,6% от общего объема военных ОВГЗ, номинированных в дол. США;
  • 148,8 млн евро, или 18,9% от общего объема военных ОВГЗ, номинированных в евро.

Объем военных облигаций внутреннего государственного займа в собственности нерезидентов по состоянию на 1 июня 2026 составил 4 390,6 млн грн, $10,9 млн и 10,0 млн евро.

Министерство финансов в мае 2026 года погасило военные ОВГЗ на сумму 14 473,3 млн грн.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
