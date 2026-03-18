Украинский стартап Swarmer начал торги на Nasdaq с ростом на 520%, но IPO назвали провальным

Размещение акций украинского разработчика военного программного обеспечения Swarmer на американской бирже Nasdaq ознаменовалось беспрецедентной спекулятивной волатильностью. Несмотря на то, что в начале торгов компания была оценена всего в 60 миллионов долларов , к концу первого дня её капитализация превысила отметку в 380 миллионов долларов. Эксперты уже назвали это событие одним из худших примеров проведения IPO в истории фондового рынка США из-за колоссальной ошибки в прайсинге.

Иллюзия успеха: как андеррайтер «ограбил» стартап

Swarmer стала второй украинской компанией, чьи акции появились на бирже Nasdaq (первой была Kyivstar). Размещением руководил андеррайтер Lucid Capital Markets. Компания продала 3 миллиона акций по фиксированной цене 5 долларов за штуку, привлекая скромные 15 миллионов долларов капитала.

Однако рыночная реальность оказалась кардинально иной: сразу после открытия торгов цена подскочила до $12-$12,50, после чего менее чем за минуту обвалилась более чем на 10%, что привело к автоматической приостановке торгов из-за чрезмерной волатильности. После возобновления сессии котировки взлетели: в течение дня акции торговались по $25, а на пике рост достигал 700%. Торговый день бумаги закрыли на уровне $31 (скачок на 520%), зафиксировав лучший дебют на американском рынке с момента громкого IPO медиакомпании Newsmax почти год назад. На премаркете следующего дня акции продолжили ралли, достигнув $51,71 (+66,81%). Такие показатели свидетельствуют не о рыночном триумфе, а о катастрофической недооценке актива: компания продала долю бизнеса за $15 миллионов, хотя инвесторы были готовы платить в разы больше.

Финансовая пропасть: падение доходов и рост убытков

Компания была основана в Киеве в 2023 году Сергеем Куприенко, ранее работавшим в компании Ring. Swarmer не является производителем дронов — стартап разрабатывает ИИ-платформу для автономной координации масштабных роев дронов, принцип работы которой напоминает полет стаи птиц.

Несмотря на громкие заявления о технологических достижениях, финансовая отчётность свидетельствует о кризисе ликвидности. По итогам 2025 года компания получила всего $309 920 (около $310 тыс.) дохода, что означает падение выручки примерно на 6% по сравнению с 2024 годом. В то же время рентабельность резко ухудшилась: чистый убыток составил от $8 млн до $8,5 млн, что более чем в четыре раза превышает потери предыдущего года.

Фактор Эрика Принса и геополитический ажиотаж

В отсутствие стабильных финансовых показателей продажи акций держатся на военном маркетинге. Должность председателя совета директоров Swarmer занимает основатель печально известной частной военной компании Blackwater Эрик Принс. Согласно публикации аналитической платформы Exec Edge Research, которая начала отслеживать акции компании, в 2026 году стартап с головным офисом в Техасе ожидает получить около $20 млн дохода. Заявлено о наличии твердых обязательств по заключенным контрактам на сумму $16,3 млн на ближайшие 12−24 месяца.

По данным компании, её программное обеспечение проходит боевые испытания в Украине с 2023 года (или с апреля 2024 года, согласно регистрационным документам). За это время технология была задействована в более чем 100 000 реальных миссиях, а в настоящее время 42 страны используют Swarmer для выполнения более 300 задач ежедневно.

Ажиотаж вокруг компании подогревается общим макроэкономическим фоном. Инвесторы массово скупают акции оборонного сектора на фоне перехода современных армий к недорогим автономным системам. Например, сообщение The Wall Street Journal о том, что Минобороны США планирует массовое производство беспилотников-камикадзе для использования против Ирана, мгновенно подняло акции производителя дронов AeroVironment на 5,1%.

Зависимость от одного клиента

Согласно данным из проспекта эмиссии (форма S-1), поданного в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC), фактическая бизнес-модель Swarmer крайне нестабильна. За два года своего существования у стартапа было всего 11 клиентов, однако практически весь свой доход (те самые 310 тысяч долларов) он получил исключительно от одного заказчика. Это означает полное отсутствие диверсификации рисков. Кроме того, накануне выхода на биржу (в сентябре 2025 года) компания уже привлекла $15 миллионов от венчурных инвесторов, существенно размыв доли учредителей. Накопленный дефицит бюджета стартапа достигает десятков миллионов долларов, что превращает его в классическую венчурную структуру, выживающую исключительно за счет постоянных вливаний внешнего капитала.