На четвертом году 2025 г реальный ВВП Украины упал на 1,5%: аналитики назвали причины

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Пресейлы
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

20 марта 2026, 17:55

На четвертом году 2025 г реальный ВВП Украины упал на 1,5%: аналитики назвали причины

Украинская экономика вновь оказалась в зоне рецессии под давлением разрушений инфраструктуры, острой нехватки энергии и стремительного роста импорта. Реальный сектор сокращается, торговый дисбаланс углубляется, а финансовая стабильность все больше зависит от кредитных траншей и выполнения непопулярных фискальных обязательств перед международными партнерами. Об этом сообщает Институт экономических исследований и политических консультаций (ИЭИПК).

Украинская экономика вновь оказалась в зоне рецессии под давлением разрушений инфраструктуры, острой нехватки энергии и стремительного роста импорта.

Промышленность находится в состоянии стагнации

Несмотря на официальные данные о восстановлении ВВП на 1,8% по итогам 2025 года, февраль продемонстрировал разворот негативной тенденции. По оценкам ИЭД, реальный ВВП сократился на 1,5% в годовом исчислении. Главной причиной стали масштабные разрушения энергетической и транспортной инфраструктуры в результате российских атак.

Наибольший удар пришелся на добывающую промышленность и транспортную отрасль — обе просели примерно на 14%. Перерабатывающий сектор также демонстрирует ощутимый спад на 7%. В частности, украинская металлургия стремительно теряет позиции из-за дефицита электроэнергии, ее высокой стоимости и введения европейского механизма углеродной корректировки импорта (CBAM) — своеобразного налога на выбросы углерода, который бьет по рентабельности экспортеров.

Энергетический коллапс: рекордные закупки и долговой узел

Отсутствие собственных генерирующих мощностей и досрочный вывод на ремонт блоков атомных электростанций (АЭС) вынудили страну полностью прекратить экспорт электроэнергии и перейти к рекордным закупкам из-за рубежа. В феврале импорт достиг абсолютного исторического максимума в 1,26 млн МВт-ч, что на 41% превышает показатели предыдущего месяца.

В то же время внутренний рынок электроэнергии находится в состоянии глубокого финансового кризиса: задолженность участников балансирующего рынка перед государственным оператором «Укрэнерго» достигла беспрецедентных 45,2 млрд грн. Ситуация с газом также остается напряженной. На середину марта подземные хранилища (ПХГ) были заполнены лишь на 15,9%, а общие запасы составляли 5,19 млрд кубометров. Дополнительным ценовым бременем для генерации стала отмена правительством льготных тарифов на газ для газотурбинных установок — топливо для них мгновенно подорожало с 16 до 21 тыс. грн за тысячу кубометров.

Транспортные артерии работают под обстрелами

Несмотря на ежедневные риски и около 18 целенаправленных ударов по железнодорожной инфраструктуре в начале марта, логистика демонстрирует относительную стабильность. В феврале по железной дороге удалось доставить в порты и к западным границам 2,5 млн тонн зерна, что на 6,4% больше предыдущих показателей. Главным окном на внешние рынки остается морской коридор, по которому с момента запуска в 2023 году перевезли в общей сложности 179 млн тонн грузов, из которых 107 млн тонн составляет аграрная продукция.

Торговый дисбаланс: импорт вымывает валюту

Внешняя торговля демонстрирует катастрофический разрыв между тем, что Украина покупает, и тем, что продает. В феврале импорт товаров взлетел на 41%, достигнув отметки в 8,1 млрд долларов. Страна массово скупает машины и оборудование для оборонного сектора, энергетическое оборудование (импорт аккумуляторов вырос в 5,2 раза) и энергоносители, закупки которых (топливо и газ) подскочили на 140%.

В то же время экспорт стагнирует, продемонстрировав символический рост на 4% — до $3,2 млрд. Статистику поддерживает исключительно аграрный сектор (плюс 10% за счет кукурузы и подсолнечного масла), тогда как традиционные экспортные драйверы — металлургия и железная руда — обвалились из-за нехватки электроэнергии и неблагоприятной мировой ценовой конъюнктуры.

Инфляционное давление и стоимость международных кредитов

Потребительские цены вновь начали расти: впервые с мая 2025 года инфляция ускорилась, достигнув 7,6% в годовом исчислении. Основной фактор роста цен — перекладывание бизнесом на потребителей расходов на резервное энергоснабжение (генераторы). Курс национальной валюты просел до 44 грн/долл. на фоне хронического структурного дефицита валюты на рынке. Чтобы удержать гривну от стремительного обвала, Нацбанку пришлось потратить почти $3 млрд из золотовалютных резервов только за февраль, сократив их общий объем до $54,8 млрд.

На этом фоне финансовая стабильность страны критически зависит от внешних вливаний. МВФ утвердил новую четырехлетнюю программу на сумму 8,1 млрд долларов, первый транш которой в размере 1,5 млрд долларов уже поступил. Однако эти средства выделены под жесткие требования по повышению налогов (в частности, НДС для физических лиц-предпринимателей и налогообложение международных посылок). Параллельно растут риски задержки финансирования от Всемирного банка и ЕС (по программе Ukraine Facility) из-за систематического срыва дедлайнов по принятию необходимых реформаторских законов.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей, журналист Ярослав Голобородько
Пишет на темы: Макроэкономика. Финансы. Инвестиции. Фондовые и валютные рынки. Крипто. Telegram: @goloborodko_ua
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривает edyomina и 7 незарегистрированных посетителей.
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами