На четвертом году 2025 г реальный ВВП Украины упал на 1,5%: аналитики назвали причины

Украинская экономика вновь оказалась в зоне рецессии под давлением разрушений инфраструктуры, острой нехватки энергии и стремительного роста импорта. Реальный сектор сокращается, торговый дисбаланс углубляется, а финансовая стабильность все больше зависит от кредитных траншей и выполнения непопулярных фискальных обязательств перед международными партнерами. Об этом сообщает Институт экономических исследований и политических консультаций (ИЭИПК).

Промышленность находится в состоянии стагнации

Несмотря на официальные данные о восстановлении ВВП на 1,8% по итогам 2025 года, февраль продемонстрировал разворот негативной тенденции. По оценкам ИЭД, реальный ВВП сократился на 1,5% в годовом исчислении. Главной причиной стали масштабные разрушения энергетической и транспортной инфраструктуры в результате российских атак.

Наибольший удар пришелся на добывающую промышленность и транспортную отрасль — обе просели примерно на 14%. Перерабатывающий сектор также демонстрирует ощутимый спад на 7%. В частности, украинская металлургия стремительно теряет позиции из-за дефицита электроэнергии, ее высокой стоимости и введения европейского механизма углеродной корректировки импорта (CBAM) — своеобразного налога на выбросы углерода, который бьет по рентабельности экспортеров.

Энергетический коллапс: рекордные закупки и долговой узел

Отсутствие собственных генерирующих мощностей и досрочный вывод на ремонт блоков атомных электростанций (АЭС) вынудили страну полностью прекратить экспорт электроэнергии и перейти к рекордным закупкам из-за рубежа. В феврале импорт достиг абсолютного исторического максимума в 1,26 млн МВт-ч, что на 41% превышает показатели предыдущего месяца.

В то же время внутренний рынок электроэнергии находится в состоянии глубокого финансового кризиса: задолженность участников балансирующего рынка перед государственным оператором «Укрэнерго» достигла беспрецедентных 45,2 млрд грн. Ситуация с газом также остается напряженной. На середину марта подземные хранилища (ПХГ) были заполнены лишь на 15,9%, а общие запасы составляли 5,19 млрд кубометров. Дополнительным ценовым бременем для генерации стала отмена правительством льготных тарифов на газ для газотурбинных установок — топливо для них мгновенно подорожало с 16 до 21 тыс. грн за тысячу кубометров.

Транспортные артерии работают под обстрелами

Несмотря на ежедневные риски и около 18 целенаправленных ударов по железнодорожной инфраструктуре в начале марта, логистика демонстрирует относительную стабильность. В феврале по железной дороге удалось доставить в порты и к западным границам 2,5 млн тонн зерна, что на 6,4% больше предыдущих показателей. Главным окном на внешние рынки остается морской коридор, по которому с момента запуска в 2023 году перевезли в общей сложности 179 млн тонн грузов, из которых 107 млн тонн составляет аграрная продукция.

Торговый дисбаланс: импорт вымывает валюту

Внешняя торговля демонстрирует катастрофический разрыв между тем, что Украина покупает, и тем, что продает. В феврале импорт товаров взлетел на 41%, достигнув отметки в 8,1 млрд долларов. Страна массово скупает машины и оборудование для оборонного сектора, энергетическое оборудование (импорт аккумуляторов вырос в 5,2 раза) и энергоносители, закупки которых (топливо и газ) подскочили на 140%.

В то же время экспорт стагнирует, продемонстрировав символический рост на 4% — до $3,2 млрд. Статистику поддерживает исключительно аграрный сектор (плюс 10% за счет кукурузы и подсолнечного масла), тогда как традиционные экспортные драйверы — металлургия и железная руда — обвалились из-за нехватки электроэнергии и неблагоприятной мировой ценовой конъюнктуры.

Инфляционное давление и стоимость международных кредитов

Потребительские цены вновь начали расти: впервые с мая 2025 года инфляция ускорилась, достигнув 7,6% в годовом исчислении. Основной фактор роста цен — перекладывание бизнесом на потребителей расходов на резервное энергоснабжение (генераторы). Курс национальной валюты просел до 44 грн/долл. на фоне хронического структурного дефицита валюты на рынке. Чтобы удержать гривну от стремительного обвала, Нацбанку пришлось потратить почти $3 млрд из золотовалютных резервов только за февраль, сократив их общий объем до $54,8 млрд.

На этом фоне финансовая стабильность страны критически зависит от внешних вливаний. МВФ утвердил новую четырехлетнюю программу на сумму 8,1 млрд долларов, первый транш которой в размере 1,5 млрд долларов уже поступил. Однако эти средства выделены под жесткие требования по повышению налогов (в частности, НДС для физических лиц-предпринимателей и налогообложение международных посылок). Параллельно растут риски задержки финансирования от Всемирного банка и ЕС (по программе Ukraine Facility) из-за систематического срыва дедлайнов по принятию необходимых реформаторских законов.