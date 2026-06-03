Экспорт электроэнергии из Украины в мае вырос в 2,8 раза, импорт упал на 29%

В мае 2026 года Украина увеличила экспорт электроэнергии в 2,8 раза по сравнению с апрелем — до 94 тыс. МВт-ч. Об этом свидетельствуют данные мониторинга ExPro Electricity.

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Экспорт вырос почти втрое

Наибольший рост зафиксирован по румынскому направлению — более чем в пять раз, до 16,2 тыс. МВт-ч.

Наибольшие объемы экспорта традиционно приходятся на венгерское направление, обеспечившее 64% всех поставок электроэнергии за границу в мае.

В целом с начала 2026 года Украина экспортировала 157,5 тыс. МВт-ч электроэнергии. При этом в январе и феврале экспорт электроэнергии отсутствовал.

По сравнению с маем 2025 г. объемы экспорта остались почти на том же уровне.

Импорт сократился на 29%

По расчетам ExPro, импорт электроэнергии в мае сократился на 29% по сравнению с апрелем — до 398 тыс. МВт-ч.

Поставки уменьшились по всем направлениям, кроме Словакии.

Наибольший объем импорта также пришелся на венгерское направление — 52% от общего объема поставок.

В то же время, по сравнению с маем 2025 года импорт электроэнергии в Украину вырос почти вдвое.

Несмотря на значительный рост экспорта, Украина остается нетто-импортером электроэнергии. В мае объем импорта более чем в четыре раза превышал экспортные поставки.