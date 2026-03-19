19 марта 2026, 8:00 Читати українською

ФРС во второй раз подряд сохранила ставку. Как отреагировал рынок

ФРС США сохранила ставку в диапазоне 3,5−3,75%, говорится в сообщении на сайте регулятора. Решение полностью соответствует ожиданиям экономистов и участников рынка.

ФРС США сохранила ставку в диапазоне 3,5−3,75%, говорится в сообщении на сайте регулятора.
Фото: Джером Пауэлл

Какая причина такого решения

По оценке ФРС, экономическая активность в США растет «уверенными темпами», однако прирост рабочих мест остается слабым, а уровень безработицы слабо меняется в последние месяцы. Инфляция остается «несколько повышенной», считает регулятор.

«Неопределенность по поводу экономического прогноза остается повышенной. Последствия событий на Ближнем Востоке для экономики США неясны», — говорится в сообщении Федрезерва.

Лишь один член Комитета по операциям на открытом рынке (FOMC) проголосовал против сохранения ставки: Стивен Миран выступил за ее снижение на четверть процентного пункта. Кристофер Уоллер, который на прошлом заседании в январе вместе с Мираном предлагал снизить ставку, на этот раз присоединился к большинству.

В январе регулятор также сохранил базовую процентную ставку на прежнем уровне — после трех последовательных снижений в 2025 году.

Как отреагировал рынок

Индекс широкого рынка акций США S&P 500 вскоре после публикации решения регулятора падал на 0,75%, индекс «голубых фишек» Dow Jones терял 1%, а Nasdaq Composite — 0,8%. Индекс компаний малой капитализации Russell 2000 опускался на 0,5%.

18 марта основные фондовые индексы США снижались с начала торговой сессии, в том числе, на фоне удорожания нефти, эскалации конфликта на Ближнем Востоке, а также превзошедших ожидания данных по оптовой инфляции в США.

Прогноз членов FOMC

Медианный прогноз членов FOMC предполагает одно снижение процентных ставок на четверть процентного пункта в 2026 году и еще одно аналогичное — в 2027-м. Эти оценки не изменились в сравнении с теми, что ФРС давала в декабре 2025 года.

Сочетания более жесткой инфляции и охлаждения экономического роста в США недостаточно, чтобы вынудить ФРС повысить или снизить ставку, но существенно усложняет принятие решений?

Требования Трампа

16 марта, президент США Дональд Трамп потребовал от Федеральной резервной системы провести «специальное заседание» и снизить процентные ставки «прямо сейчас».

«Какой момент лучше для снижения процентных ставок, чем сейчас? Даже третьеклассник это знает», — заявил Трамп (цитата по WSJ).

При этом опрос бывших сотрудников и чиновников Федеральной резервной системы, напротив, показал рост среди них поддержки повышения процентных ставок на фоне ускорения инфляции, связанной с конфликтом с Ираном, передает MarketWatch.

Согласно последнему квартальному опросу 28 респондентов, более 20% из них считают повышение ставок уместным уже в этом году — против менее 5% в декабре. Доля тех, кто ожидает снижение ставок в 2026 году, среди опрошенных сократилась с 40% в предыдущем опросе до 30%. При этом большинство респондентов полагают, что ФРС, скорее всего, сохранит текущую политику без изменений в этом году.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
