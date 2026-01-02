Главное за неделю: Налоговые изменения, падение доллара и копейки, на которых можно заработать

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Валютный аппетит украинцев бьет рекорды: в 2025 году население купило наличные деньги на $24 миллиарда

Прошлый 2025 стал годом исторических максимумов для наличного валютного рынка Украины. Украинцы приобрели иностранную валюту на сумму $23,94 млрд, что является абсолютным рекордом за все время наблюдений. Об этом сообщил финансовый аналитик Андрей Шевчишин.

В 2025 году правительство привлекло от размещения ОВГЗ почти 570 миллиардов

В 2025 году правительство привлекло от продажи/обмена ОВГЗ на аукционах более 569 млрд грн, а в целом во время военного положения — почти 2 027 млрд грн в эквиваленте.

Копейки, на которых можно заработать до 30 тыс. грн и больше

В предыдущих статьях по украинской нумизматике я рассказывал о памятных и инвестиционных монетах Украины, их особенностях и привлекательности, с инвестиционной точки зрения. Но не только эти монеты могут принести владельцам значительный доход. Есть и повседневные монеты, за которыми гоняются все коллекционеры, которые вполне реально можно найти в своем кошельке. Сегодня поговорим о нескольких таких позициях, которые могут стоить тысячи и десятки тысяч гривен.

Нацкомиссия по ценным бумагам получила нового руководителя