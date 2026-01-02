Multi от Минфин
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
2 января 2026, 20:00

Главное за неделю: Налоговые изменения, падение доллара и копейки, на которых можно заработать

Главное через неделю, с 29 декабря по 2 января.

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Валютный аппетит украинцев бьет рекорды: в 2025 году население купило наличные деньги на $24 миллиарда

Прошлый 2025 стал годом исторических максимумов для наличного валютного рынка Украины. Украинцы приобрели иностранную валюту на сумму $23,94 млрд, что является абсолютным рекордом за все время наблюдений. Об этом сообщил финансовый аналитик Андрей Шевчишин.

В 2025 году правительство привлекло от размещения ОВГЗ почти 570 миллиардов

В 2025 году правительство привлекло от продажи/обмена ОВГЗ на аукционах более 569 млрд грн, а в целом во время военного положения — почти 2 027 млрд грн в эквиваленте.

Копейки, на которых можно заработать до 30 тыс. грн и больше

В предыдущих статьях по украинской нумизматике я рассказывал о памятных и инвестиционных монетах Украины, их особенностях и привлекательности, с инвестиционной точки зрения. Но не только эти монеты могут принести владельцам значительный доход. Есть и повседневные монеты, за которыми гоняются все коллекционеры, которые вполне реально можно найти в своем кошельке. Сегодня поговорим о нескольких таких позициях, которые могут стоить тысячи и десятки тысяч гривен.

Нацкомиссия по ценным бумагам получила нового руководителя

Президент Владимир Зеленский вечером 31 декабря назначил нового главу Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

Доллар демонстрирует резкое годовое падение почти за десять лет. В чем причина

Доллар США движется к резкому годовому падению с 2017 года, и банки Уолл-стрит прогнозируют дальнейшее ослабление в следующем году, поскольку Федеральная резервная система продолжает снижать процентные ставки. В этом году доллар США упал на 9,5 процента по отношению к корзине основных валют после того, как торговая война, развязанная президентом США Дональдом Трампом, вызвала опасения за крупнейшую экономику мира и поставила под сомнение традиционный статус доллара как убежища для инвесторов.

Налоговые изменения с 1 января 2026 года: новые ставки для ФЛП первой и второй групп

С 1 января 2026 для физических лиц — предпринимателей, работающих на первой и второй группах единого налога, будут действовать новые размеры ставок единого налога и военного сбора.

С 1 января 2026 в ЕС отменяют роуминг для украинцев

С 1 января 2026 Украина официально присоединяется к европейской роуминговой зоне Roam like at home. Это значит, что украинцы смогут пользоваться мобильной связью в 27 странах ЕС без дополнительных доплат за роуминг — по тем же тарифам.

Нацбанк смягчает ряд валютных ограничений для резидентов Дефенс Сити

Нацбанк с 31 декабря 2025 г. смягчает ряд валютных ограничений в рамках реализации положений законодательства о введении правового режима «Дефенс Сити» для поддержки оборонно-промышленного комплекса (ОПК).

Депутаты предложили пересмотреть договоренности с МВФ о введении НДС для ФЛП

На сайте ВРУ зарегистрирован законопроект № 14331 по инициированию пересмотра договоренностей с Международным валютным фондом относительно налоговой нагрузки на малый и средний бизнес в условиях действия военного положения.

Подарок под елку: НБУ поднял курс евро до максимума на последний день 2025 года

Нацбанк установил новые курсы валют на среду, 31 декабря. Евро обновило свой исторический максимум в паре с гривной, а доллару для достижения новой вершины не хватило 2 копеек. Об этом свидетельствует и информация на сайте НБУ.

С 1 января 2026 должностные оклады социальных работников возрастут почти в 2,5 раза

26 декабря Правительство приняло решение о повышении должностных окладов для специалистов, работающих у поставщиков социальных и реабилитационных услуг. С 1 января 2026 года постановление вступает в силу, говорится на правительственном портале.

Источник: Минфин
