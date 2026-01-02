Главное через неделю, с 29 декабря по 2 января.
Главное за неделю: Налоговые изменения, падение доллара и копейки, на которых можно заработать
► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости
Валютный аппетит украинцев бьет рекорды: в 2025 году население купило наличные деньги на $24 миллиарда
Прошлый 2025 стал годом исторических максимумов для наличного валютного рынка Украины. Украинцы приобрели иностранную валюту на сумму $23,94 млрд, что является абсолютным рекордом за все время наблюдений. Об этом сообщил финансовый аналитик Андрей Шевчишин.
В 2025 году правительство привлекло от размещения ОВГЗ почти 570 миллиардов
В 2025 году правительство привлекло от продажи/обмена ОВГЗ на аукционах более 569 млрд грн, а в целом во время военного положения — почти 2 027 млрд грн в эквиваленте.
Копейки, на которых можно заработать до 30 тыс. грн и больше
В предыдущих статьях по украинской нумизматике я рассказывал о памятных и инвестиционных монетах Украины, их особенностях и привлекательности, с инвестиционной точки зрения. Но не только эти монеты могут принести владельцам значительный доход. Есть и повседневные монеты, за которыми гоняются все коллекционеры, которые вполне реально можно найти в своем кошельке. Сегодня поговорим о нескольких таких позициях, которые могут стоить тысячи и десятки тысяч гривен.
Нацкомиссия по ценным бумагам получила нового руководителя
Президент Владимир Зеленский вечером 31 декабря назначил нового главу Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.
Доллар демонстрирует резкое годовое падение почти за десять лет. В чем причина
Доллар США движется к резкому годовому падению с 2017 года, и банки Уолл-стрит прогнозируют дальнейшее ослабление в следующем году, поскольку Федеральная резервная система продолжает снижать процентные ставки. В этом году доллар США упал на 9,5 процента по отношению к корзине основных валют после того, как торговая война, развязанная президентом США Дональдом Трампом, вызвала опасения за крупнейшую экономику мира и поставила под сомнение традиционный статус доллара как убежища для инвесторов.
Налоговые изменения с 1 января 2026 года: новые ставки для ФЛП первой и второй групп
С 1 января 2026 для физических лиц — предпринимателей, работающих на первой и второй группах единого налога, будут действовать новые размеры ставок единого налога и военного сбора.
С 1 января 2026 в ЕС отменяют роуминг для украинцев
С 1 января 2026 Украина официально присоединяется к европейской роуминговой зоне Roam like at home. Это значит, что украинцы смогут пользоваться мобильной связью в 27 странах ЕС без дополнительных доплат за роуминг — по тем же тарифам.
Нацбанк смягчает ряд валютных ограничений для резидентов Дефенс Сити
Нацбанк с 31 декабря 2025 г. смягчает ряд валютных ограничений в рамках реализации положений законодательства о введении правового режима «Дефенс Сити» для поддержки оборонно-промышленного комплекса (ОПК).
Депутаты предложили пересмотреть договоренности с МВФ о введении НДС для ФЛП
На сайте ВРУ зарегистрирован законопроект № 14331 по инициированию пересмотра договоренностей с Международным валютным фондом относительно налоговой нагрузки на малый и средний бизнес в условиях действия военного положения.
Подарок под елку: НБУ поднял курс евро до максимума на последний день 2025 года
Нацбанк установил новые курсы валют на среду, 31 декабря. Евро обновило свой исторический максимум в паре с гривной, а доллару для достижения новой вершины не хватило 2 копеек. Об этом свидетельствует и информация на сайте НБУ.
С 1 января 2026 должностные оклады социальных работников возрастут почти в 2,5 раза
26 декабря Правительство приняло решение о повышении должностных окладов для специалистов, работающих у поставщиков социальных и реабилитационных услуг. С 1 января 2026 года постановление вступает в силу, говорится на правительственном портале.
Комментарии