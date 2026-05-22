НБУ установил курс валют на понедельник: доллар поднялся до нового исторического максимума

Национальный банк Украины установил на 25 мая 2026 официальный курс гривны на уровне 44,26 грн/$. Таким образом, по сравнению с предыдущим банковским днем, НБУ снизил курс гривны на 3 копейки. Кроме того, это новый исторический максимум доллара.

В понедельник НБУ установил такой курс доллара: 44,26 грн. Это на 3 копейки больше, чем в пятницу (44,23 грн).

В то же время курс евро на понедельник установлен на отметке — 51,33 грн, что на 3 копейки больше, чем в пятницу (51,30 грн).

Исторический максимум евро: 51,91 грн (22.04.26).

