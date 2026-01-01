Главное за четверг: Заработок на копейках, новые ставки для ФОП и скрининг здоровья 40+

Копейки, на которых можно заработать до 30 тыс. грн и больше

В предыдущих статьях по украинской нумизматике я рассказывал о памятных и инвестиционных монетах Украины, их особенностях и привлекательности, с инвестиционной точки зрения. Но не только эти монеты могут принести владельцам значительный доход. Есть и повседневные монеты, за которыми гоняются все коллекционеры, которые вполне реально можно найти в своем кошельке. Сегодня поговорим о нескольких таких позициях, которые могут стоить тысячи и десятки тысяч гривен.

