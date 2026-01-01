Multi от Минфин
1 января 2026, 20:00

Главное за четверг: Заработок на копейках, новые ставки для ФОП и скрининг здоровья 40+

Копейки, на которых можно заработать до 30 тыс. грн и больше

В предыдущих статьях по украинской нумизматике я рассказывал о памятных и инвестиционных монетах Украины, их особенностях и привлекательности, с инвестиционной точки зрения. Но не только эти монеты могут принести владельцам значительный доход. Есть и повседневные монеты, за которыми гоняются все коллекционеры, которые вполне реально можно найти в своем кошельке. Сегодня поговорим о нескольких таких позициях, которые могут стоить тысячи и десятки тысяч гривен.

Нацкомиссия по ценным бумагам получила нового руководителя

Президент Владимир Зеленский вечером 31 декабря назначил нового главу Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

НДС для ФОП: В Правительстве решили доработать законопроект

Проект закона о налоге на добавленную стоимость для физических лиц-предпринимателей, опубликованный Министерством финансов, будет дорабатываться, рассказал министр экономики Алексей Соболев.

Трамп продал портрет Иисуса за $2,75 млн в новогоднюю ночь

В новогоднюю ночь в резиденции Мар-а-Лаго Дональда Трампа прошел благотворительный аукцион, где разыграли картину с изображением Иисуса.

В Украине выросла стоимость оформления паспортов. Как изменились цены

В Украине с 1 января 2026 выросла стоимость оформления паспорта гражданина Украины в форме ID-карты, паспорта гражданина Украины для выезда за границу, а также вид на временное и постоянное проживание в Украине.

Что ждут украинцы от 2026 года — опрос Rating Group

Относительное большинство украинцев в целом оптимистично смотрят на 2026 год. Но тенденция — снижение положительных настроений и увеличение скепсиса относительно изменений.

С 1 января в Украине стартовал Скрининг здоровья 40+ . Как получить 2000 гривен на обследование

С 1 января в Украине стартует Скрининг здоровья 40+ — национальная программа по раннему выявлению сердечно-сосудистых заболеваний, сахарного диабета и проблем психического здоровья.

Маск заявил, что своими налогами сломал компьютер налоговой службы США

Основатель Tesla и Space X Илон Маск рассказал, что однажды заплатил столько налогов, что у Налогового управления США (Internal Revenue Service, IRS) завис компьютер.

Налоговые изменения с 1 января 2026 года: новые ставки для ФОП первой и второй групп

С 1 января 2026 для физических лиц — предпринимателей, работающих на первой и второй группах единого налога, будут действовать новые размеры ставок единого налога и военного сбора.

Источник: Минфин
