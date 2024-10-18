Главное за неделю: ТАС покупает Идея Банк, МВФ снизил комиссии и повышение налогов

В сентябре читатели «Минфина» оставили 447 отзывов на работу банков, из которых 253 были зачислены и отправлены на рассмотрение финучреждениям. С какими проблемами столкнулись наши читатели и советуют юристы и банкиры, чтобы избежать их в будущем, расскажем в свежем обзоре Народного рейтинга банков.

Группа ТАС Сергея Тигипко покупает Идея Банк за $34 миллиона

Правление польского Getin Holding и группа ТАС Сергея Тигипко подписали в пятницу договор купли-продажи Идея Банка. Базовая сумма сделки составит $34 млн.

Рост ВВП Украины за 9 месяцев оценивается на уровне 4,5% — Минэкономики

В сентябре 2024 г. украинская экономика выросла на 3,8% (±1%) по сравнению с августом прошлого года. За девять месяцев этого года рост ВВП оценивается на уровне 4,5% (±1%) по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году. Такие данные обнародовало Министерство экономики.

Как обменять крипту по лучшему курсу в минуту: «Минфин» запустил новый сервис «Обмен криптовалют»

17 октября 2024 инвестиционно-финансовый портал «Минфин» запустил новую услугу «Обмен криптовалют». Он расположен в разделе «Криптовалюта».

Гривневые ОВГЗ: что происходит с их доходностью и когда выгоднее их покупать

Расходы на войну постоянно увеличиваются, и потому правительство активно ищет источники покрытия растущего дефицита бюджета. Главный потенциал кроется в увеличении частных собственников ОВГЗ. Ведь сейчас население держит в банках около 1,2 трлн грн. На каких условиях граждане готовы будут активнее вкладываться в гособлигации?

Зеленский подписал закон о перезагрузке таможни

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон № 6490-д «О внесении изменений в Таможенный кодекс о введении аттестации должностных лиц таможенных органов».

Вакансий много, работы нет: почему многие украинцы не могут трудоустроиться

На украинском рынке труда сложилась любопытная ситуация. С одной стороны, растет дефицит кадров. По оценкам Минэкономики, нехватка рабочей силы сейчас достигает 30%. При этом многие жалуются, что не могут найти работу, несмотря на множество предложений. «Минфин» разбирался, что действительно происходит на рынке труда.

Кабмин разрешил принудительно отчуждать землю для строительства укреплений

Кабмин одобрил законопроект, на период военного положения предусматривающий принудительное временное лишение права пользования земельным участком для строительства и содержания инженерно-технических и фортификационных сооружений.

Отзыв сентября: Почему Приват заставляет клиентов ждать обмена изношенных купюр 3 года

Редакция «Минфина» определила победителя конкурса на отклик месяца на работу банков в сентябре. Им стал наш читатель под ником Василий Костянецкий. Этот отзыв может быть полезен тем нашим читателям, которые планируют обменять поврежденные купюры в долларах и евро, вот почему.

МВФ в скором времени утвердит пятый транш для Украины на $1,1 млрд

Украина отлично справилась с выполнением показателей программы МВФ, позволяющей правлению Фонда уже в скором времени утвердить пятый транш на $1,1 млрд. Об этом заявил заместитель министра финансов США Брент Нимен. По словам чиновника, это может произойти в рамках ежегодного собрания МВФ и Всемирного банка в октябре в Вашингтоне.

Украина снова оказалась в группе наиболее экономически несвободных стран

Украина покинула третий квартиль и снова оказалась в группе наиболее экономически несвободных стран мира. Об этом свидетельствует отчет «Экономическая свобода в мире» канадского Института Фрейзера.

Спикер ВР отправил на подпись президенту закон о повышении налогов

Спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук подписал налоговый законопроект № 11416-д и отправил в Офис президента. Об этом написал заместитель председателя налогового комитета Ярослав Железняк. «В ближайшее время ожидаем там подпись президента, потом публикация и затем через день закон вступит в силу, чем увеличит налоги», — написал он.

МВФ снизил комиссии: Годовые расходы Украины за пользование ресурсами уменьшатся на $130 млн