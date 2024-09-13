Главное за неделю: Соглашение с МВФ, инфляция и новые валютные ограничения

Дональд Трамп, еще месяц назад готовившийся праздновать победу на президентских выборах, стремительно теряет шансы. В то же время рейтинг кандидатки от Демократической партии Камалы Гаррис, заменившей в гонке действующего президента Джо Байдена, растет. «Минфин» решил проанализировать, чего ожидает Уолл-стрит от ее возможного президентства, и какие секторы уже начали нервничать.

США выделяют Украине более 700 миллионов долларов. Половина средств — на ремонт энергосетей

США предоставляют Украине $325 млн на ремонт электросетей, $290 млн гуманитарной помощи — населению, страдающему от вооруженной агрессии России, а также более $100 млн на разминирование.

ЕЦБ снизил все три ключевых процентных ставки

Европейский центральный банк (ЕЦБ) снизил все три ключевых процентных ставки по итогам заседания в четверг, 12 сентября. Ставка по депозитам была снижена на 25 базисных пунктов и теперь она составляет 3,5%. Процентные ставки по основным операциям рефинансирования и маржинальному кредитованию снижены до 3,65% и 3,9% соответственно.

МВФ и Украина достигли соглашения на уровне персонала о финансовой помощи на сумму свыше $1 миллиарда

Международный валютный фонд (МВФ) и украинские власти достигли предварительной договоренности по пятому пересмотру четырехлетней программы расширенного финансирования EFF. В случае ее одобрения Украина получит около $1,1 млрд.

Британия анонсировала новый пакет помощи Украине более чем на 600 миллионов фунтов стерлингов

Великобритания объявила о выделении Украине не менее 600 млн фунтов стерлингов (свыше $780 млн) в поддержку в войне с РФ. Об этом сообщается на сайте правительства Британии по случаю визита главы британского Министерства иностранных дел Дэвида Лемми в Киев 11 сентября.

Крупные банки приостановили снижение ставок: прогнозируемые до конца сентября

Изменения по гривневым ставкам в крупных банках по состоянию на первую декаду сентября практически не происходили. По сравнению с двумя неделями ранее, у участников депозитного обзора наблюдалось снижение по всем срочным депозитам, однако оно было незначительным.

Инфляция в Украине прыгнула до 7,5%.