Регулирование цен на еду и более высокие налоги: чего ждут рынки в случае победы Камалы Гаррис
Главное за неделю: Соглашение с МВФ, инфляция и новые валютные ограничения
Дональд Трамп, еще месяц назад готовившийся праздновать победу на президентских выборах, стремительно теряет шансы. В то же время рейтинг кандидатки от Демократической партии Камалы Гаррис, заменившей в гонке действующего президента Джо Байдена, растет. «Минфин» решил проанализировать, чего ожидает Уолл-стрит от ее возможного президентства, и какие секторы уже начали нервничать.
США выделяют Украине более 700 миллионов долларов. Половина средств — на ремонт энергосетей
США предоставляют Украине $325 млн на ремонт электросетей, $290 млн гуманитарной помощи — населению, страдающему от вооруженной агрессии России, а также более $100 млн на разминирование.
ЕЦБ снизил все три ключевых процентных ставки
Европейский центральный банк (ЕЦБ) снизил все три ключевых процентных ставки по итогам заседания в четверг, 12 сентября. Ставка по депозитам была снижена на 25 базисных пунктов и теперь она составляет 3,5%. Процентные ставки по основным операциям рефинансирования и маржинальному кредитованию снижены до 3,65% и 3,9% соответственно.
МВФ и Украина достигли соглашения на уровне персонала о финансовой помощи на сумму свыше $1 миллиарда
Международный валютный фонд (МВФ) и украинские власти достигли предварительной договоренности по пятому пересмотру четырехлетней программы расширенного финансирования EFF. В случае ее одобрения Украина получит около $1,1 млрд.
Британия анонсировала новый пакет помощи Украине более чем на 600 миллионов фунтов стерлингов
Великобритания объявила о выделении Украине не менее 600 млн фунтов стерлингов (свыше $780 млн) в поддержку в войне с РФ. Об этом сообщается на сайте правительства Британии по случаю визита главы британского Министерства иностранных дел Дэвида Лемми в Киев 11 сентября.
Крупные банки приостановили снижение ставок: прогнозируемые до конца сентября
Изменения по гривневым ставкам в крупных банках по состоянию на первую декаду сентября практически не происходили. По сравнению с двумя неделями ранее, у участников депозитного обзора наблюдалось снижение по всем срочным депозитам, однако оно было незначительным.
Инфляция в Украине прыгнула до 7,5%.
Потребительские цены в Украине в августе 2024 г. выросли на 0,6% после падения до нуля в июле с 2,2% в июне. Об этом сообщила Государственная служба статистики. В годовом исчислении инфляция по итогам августа 2024 года выросла до 7,5%. В июле показатель составил 5,4%.
Минфин вторую неделю подряд привлек более 20 миллиардов от продажи облигаций
Министерство финансов 10 сентября на аукционе по размещению облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) привлекло в государственный бюджет 20,31 млрд грн в эквиваленте, что на 0,17 млрд грн меньше, чем на прошлой неделе — 20,48 млрд грн.
Консорциум NJJ французского миллиардера Ксавье Ньеля завершил приобретение «Датагруп-Volia» и lifecell
Инвестиционная компания NJJ Holding французского миллиардера Ксавье Ньеля завершила соглашение о покупке украинского мобильного оператора lifecell и провайдера фиксированного интернета «Датагруп-Volia».
Ограничение p2p-переводов: НБУ рекомендует банкам ориентироваться на доходы граждан. Создают реестр подозрительных карт
НБУ хочет ограничить использование одним лицом всех банков для обхода лимита в 150 тыс. на выходные транзакции.
С 10 сентября Нацбанк вводит новые валютные ограничения, а некоторые смягчает
Нацбанк с 10 сентября вводит ряд новых ограничений на валютные операции, но в то же время регулятор смягчает некоторые правила обращения валюты. Ужесточение ограничений будет касаться расчетов за рубежом с использованием платежных карт, выпущенных украинскими банками к счетам в иностранной валюте.
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