Бензин и дизель подешевели, автогаз вырос на 26 копеек: цены на АЗС 6 октября

Во вторник, 6 октября, средняя цена бензина А-95 в Украине снизилась на 10 копеек — до 89,15 грн/л. Дизельное топливо подешевело на 2 копейки — до 98,39 грн/л. Об этом сообщает «Минфин» со ссылкой на данные Консалтинговой группы «А-95».

Средняя цена бензина А-95 в Украине снизилась на 10 копеек – до 89,15 грн/л.

Добавить как предпочтительный источник в Google

► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Средние цены на горючее

По состоянию на 6 октября средняя стоимость горючего составляла:

А-95 премиум — 93,47 грн/л, -10 коп.;

А-95 — 89,15 грн/л, -10 коп.;

А-92 — 85,97 грн/л, без изменений;

дизельное топливо — 98,39 грн/л, -2 коп.;

автогаз — 44,31 грн/л, +26 коп.

Заметнее всего за день изменилась цена автогаза — он подорожал сразу на 26 копеек.

В то же время, обе марки А-95 подешевели на 10 копеек, а цена А-92 осталась без изменений.

Читайте также: Перебои с горючим: эксперт советует водителям произвести 50−70 литров запаса