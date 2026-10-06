Во вторник, 6 октября, средняя цена бензина А-95 в Украине снизилась на 10 копеек — до 89,15 грн/л. Дизельное топливо подешевело на 2 копейки — до 98,39 грн/л. Об этом сообщает «Минфин» со ссылкой на данные Консалтинговой группы «А-95».
Бензин и дизель подешевели, автогаз вырос на 26 копеек: цены на АЗС 6 октября
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Средние цены на горючее
По состоянию на 6 октября средняя стоимость горючего составляла:
- А-95 премиум — 93,47 грн/л, -10 коп.;
- А-95 — 89,15 грн/л, -10 коп.;
- А-92 — 85,97 грн/л, без изменений;
- дизельное топливо — 98,39 грн/л, -2 коп.;
- автогаз — 44,31 грн/л, +26 коп.
Заметнее всего за день изменилась цена автогаза — он подорожал сразу на 26 копеек.
В то же время, обе марки А-95 подешевели на 10 копеек, а цена А-92 осталась без изменений.
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Источник: Минфин
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